TMC vs Election Commission: হাইকোর্টে ধাক্কা তৃণমূলের, আমলা ও পুলিশকর্তাদের পরপর অপসারণ নিয়ে 'জিতল' কমিশনই!

TMC vs Election Commission: হাইকোর্টে ধাক্কা তৃণমূলের, আমলা ও পুলিশকর্তাদের পরপর অপসারণ নিয়ে 'জিতল' কমিশনই!
কলকাতা হাইকোর্টে বড় ধাক্কা খেল তৃণমূল কংগ্রেস! আমলা ও পুলিশকর্তাদের অপসারণ ইস্যুতে জয়ী নির্বাচন কমিশন। আদালতের নির্দেশে কী প্রভাব পড়বে বাংলার ভোট রাজনীতিতে? জানুন বিস্তারিত আপডেট।
নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশের ডিজি-সহ রাজ্যের একের পর এক আমলা এবং পুলিশ আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন, সেটাই বহাল রাখল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। খারিজ করে দেওয়া হল জনস্বার্থ মামলা। তার ফলে আদালতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ধাক্কা খেতে হল।
মামলাকারীর তরফে কী সওয়াল করা হয়েছিল?
মামলাকারীদের তরফে সওয়াল করা হয় যে সংবিধানের ৩২৪ ধারার আওতায় কমিশনের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা অসীম নয়। কমিশনকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেটার জন্য যা খুশি করতে পারে না। কমিশন যেভাবে আমলা ও পুলিশকর্তাদের সরিয়ে দিয়েছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নষ্ট হচ্ছে বলেও সওয়াল করা হয়।
আরও পড়ুন: Rain-Kalbaishakhi alert in Kolkata: কালবৈশাখী দিয়ে শেষ কলকাতার মার্চ? জারি সতর্কতা, সকালেই ৫০ কিমিতে ঝড় কোন জেলায়?
কমিশনের তরফে পালটা কী যুক্তি দেওয়া হয়?
হাইকোর্টে কমিশনের তরফে দাবি করা হয়েছে, একাধিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের একগুচ্ছ আমলা ও পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং পুদুচেরিতেও বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে। অন্য জায়গায় বদলি করা হয়েছে আমলা ও পুলিশকে। কিন্তু সব রাজ্যে পরিস্থিতি সমান নয়। যেখানে যেমন অবস্থা, সেরকমভাবে পদক্ষেপ করা হয় বলে কমিশনের তরফে সওয়াল করা হয়।
আরও পড়ুন: Israel on India's role as mediator: 'জেহাদি….…', পাক নিজেই ১টা সমস্যা, যুদ্ধ থামাতে ভারত কথা বলুক, দাবি তুলল ইজরায়েল
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার।