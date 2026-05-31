    Smart Meter: জুলাই থেকেই স্মার্ট মিটার! ২.৭ লক্ষ গৃহস্থ গ্রাহকের জন্য রুফটপ সোলার সিস্টেম, বড় ঘোষণা কেন্দ্রের

    Smart Meter: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পের আওতায় কাজ করা উচিত, যা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী এবং পাহাড়ি এলাকার মানুষদের উপকৃত করতে পারে। রাজ্য থেকে একটি দল দিল্লি যাবে। আমরা আলোচনা করে একসঙ্গে কাজ করব।’

    Published on: May 31, 2026 10:54 PM IST
    By Sahara Islam
    Smart Meter: বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে বাংলার বর্তমান বিজেপি সরকার ‘পিএম সুর্য ঘর যোজনা’-র অধীনে আগামী দুই বছরে ২.৭ লক্ষ গৃহস্থ গ্রাহকের জন্য রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও, কেন্দ্র আগামী ৩-৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গে দুই কোটি স্মার্ট মিটার স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।

    ২.৭ লক্ষ গৃহস্থ গ্রাহকের জন্য রুফটপ সোলার সিস্টেম, বড় ঘোষণা কেন্দ্রের (HT File Photo)
    শনিবার কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লাল বলেন, ‘আমরা রাজ্য সরকারকে এই বছরের জুলাই মাস থেকে সরকারি অফিস, আবাসন, কমপ্লেক্স, গ্রাহকদের দুই কোটি স্মার্ট মিটার স্থাপন করতে বলেছি।’ তিনি আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা লিমিটেড (ডব্লিউবিএসইডিসিএল) ইতিমধ্যে সরকারি অফিস, বড় শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহক এবং আবাসিক গ্রাহকদের প্রায় ৭ লক্ষ স্মার্ট মিটার স্থাপন করেছে। কেন্দ্র প্রতিটি স্মার্ট মিটারের জন্য ৯০০ টাকা অনুদান দেবে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পের আওতায় কাজ করা উচিত, যা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী এবং পাহাড়ি এলাকার মানুষদের উপকৃত করতে পারে। রাজ্য থেকে একটি দল দিল্লি যাবে। আমরা আলোচনা করে একসঙ্গে কাজ করব।’

    রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যজুড়ে ‘পিএম সূর্য ঘর’ প্রকল্প চালু করেছে, যার মাধ্যমে বাড়ির গ্রাহকদের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ রুফটপ সোলার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য আর্থিক ভর্তুকি দেওয়া হয়। এটি এমন কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মধ্যে একটি, যা রাজ্যের পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকার বাস্তবায়ন করেনি। এক সরকারি কর্তা এই বিষয়ে বড় তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানান, ‘আগামী দুই বছরে সারা বাংলায় ‘পিএম সূর্য ঘর’ প্রকল্পের আওতায় ২.৭ লক্ষ আবাসিক গ্রাহকের জন্য রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে কেন্দ্র আমাদের বলেছে।’

    স্মার্ট মিটার কী?

    স্মার্ট মিটার হল একটি আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা সাধারণ বিদ্যুৎ মিটারের মতোই বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ মাপে। তবে এর বিশেষ সুবিধা হল, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা এবং গ্রাহকের কাছে রিয়েল-টাইমে তথ্য পাঠাতে পারে। ফলে মিটারের রিডিং সংগ্রহের জন্য আলাদা করে কর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেতে হয় না। বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে পৌঁছে যায়। শুধু বিদ্যুৎ নয়, গ্যাস ও জল ব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও বর্তমানে স্মার্ট মিটারের ব্যবহার বাড়ছে।

