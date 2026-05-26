    Annapurna Bhandar: আপাতত চলবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!বুধবার থেকে শুরু ফর্ম ফিলাপ,অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

    Annapurna Bhandar: বুধবার নবান্ন থেকে তো ফর্ম প্রকাশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মহিলারা কীভাবে সেই ফর্মপূরণ করবেন? সে সম্পর্কেও সম্যক ধারনা দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই।

    Published on: May 26, 2026 4:56 PM IST
    By Sahara Islam
    Annapurna Bhandar: বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে নতুন সরকারি প্রকল্প ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’-এর প্রাথমিক প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার কল্যাণীতে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও হুগলি জেলার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক শেষে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার পুরোপুরি কার্যকর না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা অব্যাহত থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে ট্রান্সফারের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনকে।

    অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর (Saikat Paul)
    মঙ্গলবার কল্যাণীর প্রশাসনিক বৈঠকে বেশ কয়েকটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তার মধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে অন্নপূর্ণা ভণ্ডারের প্রক্রিয়া বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বুধবার নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আবেদনপত্র বা ফর্ম প্রকাশ করা হবে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে অন্নপূর্ণা যোজনায় পরিবর্তিত হবে। আগামিকাল মন্ত্রী অগ্নিমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে নবান্ন থেকে ফর্ম পাবলিশ করব। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবের উপস্থিতিতেই এই ফর্ম প্রকাশ করা হবে। কালই বিস্তারিত জানাব।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, 'কাল থেকেই শুরু অন্নপূর্ণা যোজনার প্রক্রিয়া। যত তাড়াতাড়ি উপভোক্তারা নাম নথিভুক্ত করবেন, তত তাড়াতাড়ি মিলবে সুবিধা। যেমন যেমন ফর্ম ফিলআপ হবে, তেমনভাবেই ৩০০০ টাকা করে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। যতদিন না অন্নপূর্ণার টাকা পাচ্ছেন, ততদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চলবে।'

    কীভাবে ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’-এর ফর্মপূরণ করবেন?

    বুধবার নবান্ন থেকে তো ফর্ম প্রকাশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মহিলারা কীভাবে সেই ফর্মপূরণ করবেন? সে সম্পর্কেও সম্যক ধারনা দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। তিনি জানান, 'ফর্মের কপি মিলবে অনলাইন ও অফলাইন দুটি মাধ্যমেই।' পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'পাবলিকের উপর পুরো বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হবে না। বিধায়করা নিজ উদ্যোগে ফর্ম ফিলআপ করাবেন। সরকারও বিডিওদের নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলআপের সহযোগিতা করার জন্য লোক পাঠাবে।' এরই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'মাথায় রাখবেন ভারতীয়রাই সুযোগ পাবেন। ভারতের টাকা বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য নয়।'

    সরকারি বাসে ফ্রি পরিষেবা

    পাশাপাশি আগামী সপ্তাহ থেকেই সরকারি বাসে মহিলাদের নিখরচায় পরিষেবার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'আপাতত সব মহিলারা ফ্রি পরিষেবার সুযোগ পেলেও পরবর্তী আমরা কার্ডের ব্যবস্থা করব।' তৃণমূল জমানায় প্রসঙ্গ টেনে খোঁচা দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'গত সরকারের আমলে তৃণমূলের নেতারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন। সেই সুযোগ আমাদের সরকার দেবে না। কেউ যদি পোশাক বদলে, মুখ ঢেকে সরকারি বাসে উঠে পড়েন কনডাক্টররা তাঁদের শনাক্ত করতে পারবেন না। তাই স্মার্ট কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে দ্রুত।' প্রশাসনিক বৈঠকে শুধু নতুন প্রকল্পের ঘোষণাই নয়, সাধারণ মানুষের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে ‘মা ক্যান্টিন’ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, এখন থেকে সপ্তাহে দু’দিন মা ক্যান্টিনে ৫ টাকায় মাছ-ভাত খেতে পারবেন সাধারণ মানুষ। সরকারের দাবি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে মানুষের হাতে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

    ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে তা তৃণমূল স্তরের মানুষের জন্য এক বড় স্বস্তি বয়ে আনবে।

