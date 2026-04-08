    Chingrighata Metro Work Update: ৪৬৭ দিনের অপেক্ষার পরে…..! চিংড়িঘাটায় মেট্রোকে কাজের ছাড় পুলিশের, কবে কবে হবে?

    Chingrighata Metro Work Update: ৪৬৭ দিনের অপেক্ষা শেষের পথে। চিংড়িঘাটায় মেট্রোকে কাজের ছাড় দিল কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ। কবে কবে হবে সেই কাজ? অরেঞ্জ লাইনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) সেই কাজ করবে।

    Published on: Apr 08, 2026 3:52 PM IST
    By Ayan Das
    Chingrighata Metro Work Update: প্রায় ৪৭০ দিনের অপেক্ষার শেষ হতে চলেছে। আগামী মাসে সেই অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। সুপ্রিম কোর্টে জোরদার ধাক্কা খাওয়ার পরে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী ১৫ মে থেকে সপ্তাহান্তে চিংড়িঘাটায় মেট্রোয় অসম্পূর্ণ কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডকে (আরভিএনএল)। সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অরেঞ্জ লাইনের (নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর মেট্রো করিডর) চিংড়িঘাটায় যে ৩৬৬ মিটার অংশের কাজ বাকি আছে, সেটা জুড়ে ফেলার জন্য ১৫ মে এবং আগামী ২২ মে সপ্তাহান্তে কাজের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। মধ্যরাত থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সপ্তাহান্তে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো করিডরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি আরভিএনএল কাজ করতে পারবে।

    চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজের জন্য দুটি সপ্তাহান্তের ছাড়পত্র দিল পুলিশ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Metro Railways)
    ২ সপ্তাহান্তে ‘মিসিং লিঙ্ক’ জুড়ে যাবে

    সূত্রের খবর, প্রথম দফায় (১৫ মে'র সপ্তাহান্ত) চিংড়িঘাটার পশ্চিম দিকের অংশ বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ বন্ধ থাকবে বেলেঘাটা এবং উল্টোডাঙামুখী রাস্তা। আর পূর্ব দিকের অংশ বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় দফায় (১৫ মে'র সপ্তাহান্ত)। আর সেই দু'দফায় কাজের ফলে গত বছরের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে যে ৩৬৬ মিটার অংশ জোড়ার অপেক্ষায় আছে, সেটি জুড়ে যাবে। ওই ‘মিসিং লিঙ্ক’ জুড়ে গেলেই বেলেঘাটা থেকে এগিয়ে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইন।

    দীর্ঘদিন ধরেই টালবাহানা চলছে

    এমনিতে ওই ‘মিসিং লিঙ্ক’-র কাজের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে আরভিএনএল কর্তৃপক্ষ। সেই কাজের জন্য ট্র্যাফিক ব্লকের প্রয়োজন আছে। তাই নিয়েই যত টালবাহানা চলেছে। একাধিকবার রাজ্য সরকার এবং মেট্রো কর্তৃপক্ষের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল। মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। তারপরও জট কাটেনি। বরং সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালতে জোটে তুমুল ভর্ৎসনা।

    সুপ্রিম কোর্টে তুমুল ভর্ৎসিত রাজ্য সরকার

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তুলোধোনা করে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে যে মেট্রোর কাজ নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কারণ দর্শানো হচ্ছে। এরকম উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। মমতা সরকার উন্নয়ন আটকানোর জেদ করছে বলেও ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলে যে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ করতে হবে। সময়সীমা বেঁধে দেবে হাইকোর্ট। সেইমতো কাজ করতে হবে বলে স্পষ্টভাবে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। সেইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলেছেন যে চিংড়িঘাটা মেট্রো সংক্রান্ত কাজে নিজেদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গাফিলতি করেছে। কখনও বলা হচ্ছে উৎসব আছে। কখনও বলা হচ্ছে পরীক্ষা হবে। এখন আবার ভোটের যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে বলে ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

