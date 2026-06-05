Condom found in Ex TMC MLA Ofc: পাণ্ডবেশ্বরে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয়ে বিছানা-বালিশ ও কন্ডোম উদ্ধার ঘিরে বিতর্ক

Condom found in Ex TMC MLA Ofc: পাণ্ডবেশ্বরে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয়ে বিছানা-বালিশ ও কন্ডোম উদ্ধার ঘিরে বিতর্ক
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে পাণ্ডবেশ্বরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি একসময় ওই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন এবং সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে নির্বাচনের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে।
পাণ্ডবেশ্বরে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কার্যালয়কে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের বিক্ষোভের জেরে তাঁর অফিসে ঢুকে একাধিক সামগ্রী উদ্ধার হওয়ার দাবি উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে পাণ্ডবেশ্বরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি একসময় ওই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন এবং সর্বশেষ বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তবে নির্বাচনের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে বিতরণ না করে তাঁর ব্যক্তিগত অফিসঘরে মজুত রাখা হয়েছিল।
শুক্রবার সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই শতাধিক বাসিন্দা তাঁর বাড়ি ও কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। পরে বিক্ষোভকারীদের একাংশ অফিসের ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে ত্রিপল-সহ একাধিক সামগ্রী দেখতে পান বলে দাবি করেন তাঁরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়।
বিক্ষোভ চলাকালীন আরও একটি বিষয় সামনে আসে। কার্যালয়ের ভিতরে দুটি সুসজ্জিত ঘর দেখা যায়, যেখানে বিছানা, তোষক ও বালিশ রাখা ছিল। অভিযোগ, একটি ঘরের ড্রয়ার খুলে কন্ডোমের একাধিক প্যাকেটও পাওয়া যায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়।
স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের কর্মকাণ্ড চলছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষ নানা কারণে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে পারেননি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে একটি কক্ষ থেকে বিছানা, অ্যাটাচ বাথরুম, এসি, ফ্রিজ-সহ নানা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই ঘটনায়ও কন্ডোম উদ্ধারের দাবি সামনে এসেছিল। পাণ্ডবেশ্বরের এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More