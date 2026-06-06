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    Javed Khan Update: অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত জাভেদ খান, এবার বিদ্রোহী বিধায়কের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ

    Javed Khan Update: জাভেদ খানের পরিবারের তৈরি করা সাতটি বহুতলকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে বলে জানিয়েছেন কল্যাণ। তাঁর বক্তব্য, এই প্রকল্পগুলিতে বহু মানুষ ফ্ল্যাট কিনলেও অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ বৈধ নথিপত্র নেই।

    Published on: Jun 06, 2026 11:15 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    Javed Khan Update: তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন কসবার তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক জাভেদ খানকে উদ্দেশ্য করে। রাজনৈতিক সমালোচনার গণ্ডি পেরিয়ে তিনি জাভেদ খানের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত আবাসন প্রকল্পগুলিকে ঘিরে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, জাভেদ খানের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি আবাসন প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের অনিয়ম চলছে। তাঁর অভিযোগ, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই একাধিক বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে এবং পরে সেই প্রকল্পগুলির ফ্ল্যাট সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি নির্মাণের বিরুদ্ধে ভাঙার নোটিশ জারি হওয়ার পর বিষয়টি নতুন করে সামনে এসেছে বলে তিনি দাবি করেন।

    তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন কসবার তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক জাভেদ খানকে উদ্দেশ্য করে। (PTI)
    তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন কসবার তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক জাভেদ খানকে উদ্দেশ্য করে। (PTI)

    বিশেষ করে সাতটি বহুতলকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে বলে জানিয়েছেন কল্যাণ। তাঁর বক্তব্য, এই প্রকল্পগুলিতে বহু মানুষ ফ্ল্যাট কিনলেও অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ বৈধ নথিপত্র নেই। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেন যে, একাধিক ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের সরকারি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। সাংসদের অভিযোগ, অনেক ফ্ল্যাট বিক্রির ক্ষেত্রে নিয়মিত রেজিস্ট্রেশনের পরিবর্তে শুধুমাত্র সাধারণ চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে লেনদেন হয়েছে। ফলে ক্রেতারা আইনি জটিলতার মুখে পড়তে পারেন।

    তিনি আরও দাবি করেন, বহু ক্রেতার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নগদে নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অনেকেই ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদ অর্থ প্রদান করেছেন, অথচ তাঁদের হাতে সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ নথি নেই। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বহুতলগুলির অনুমোদিত নকশা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাসিন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর দাবি, বহু প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পরিকল্পনার নথি দেখানো যাচ্ছে না। ফলে নির্মাণের বৈধতা নিয়ে আরও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যদিও অভিযোগগুলির বিষয়ে জাভেদ খান বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Javed Khan Update: অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত জাভেদ খান, এবার বিদ্রোহী বিধায়কের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ
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