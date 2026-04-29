Howrah WB Vote: গত ২ দিনে হাওড়ায় গ্রেফতার ৫৮, বালিতে বুথ জ্যাম করা যুবককে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী

Howrah WB Vote: গত ২ দিনে হাওড়ায় গ্রেফতার ৫৮, বালিতে বুথ জ্যাম করা যুবককে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী
WB Vote: হাওড়ার বালিতে বুথ জ্যাম করার অভিযোগ ওঠে আজ সকালে। আর সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ সেখানে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর। বুথ জ্যাম করা দুষ্কৃতীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় বাহিনীর জওয়ানরা। এমনকি এক যুবককে তো চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায় রিপোর্টে। উল্লেখ্য, আজকে ভোটোর জন্য হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় মোতায়েন করা হচ্ছে ১১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য পুলিশ থাকছে প্রায় আড়াই হাজার।
ভোটের দিন যাতে কোনও অশান্তি না হয়, তার জন্য ভোটের আগের ২ দিন ধরে ৫৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এছাড়া গত দু’মাসে হাওড়া থেকে প্রায় দু’হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৯টি আগ্নেয়াস্ত্র। হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, বালি এবং উত্তর হাওড়া, এই দুই বিধানসভা কেন্দ্র বেশি স্পর্শকাতর হওয়ায় সেখানে অতিরিক্ত নজরদারি থাকবে। এ ছাড়া, সাঁকরাইল ও দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্রের কিছু অংশে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা হতে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশের। বুথের বাইরে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকবে রাজ্য পুলিশ। ১৫৬টি সেক্টরে প্রস্তুত থাকবে ১৮১টি কুইক রেসপন্স টিম।
গত দু'দিন ধৃতদের মধ্যে ন’জনকে ধরা হয়েছে বালি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। জানা গিয়েছে, বালির তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড সভাপতি থেকে বুথ এজেন্টরা রয়েছেন। এই আবহে তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সোমবার রাতেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় বেলুড় থানার সামনে। সেই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বালির তৃণমূল প্রার্থী কৈলাস শর্মা। তাঁর অভিযোগ, হাওড়া সিটি পুলিশ ও নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথা অনুযায়ী বিনা কারণে তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার করছে।
