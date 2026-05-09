Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Entally Murder Update: এন্টালিতে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার খুনে বড় সাফল্য পুলিশের, নবদ্বীপ থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

    নবদ্বীপের রানির চরা মিস্ত্রি পাড়া সংলগ্ন গঙ্গার চর থেকে দীপক দাস ওরফে নাটুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত দীপক এই মামলায় মূল অভিযুক্ত। এর আগে এই ঘটনায় আগেই পিঙ্কু দাস নামে একজনকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

    Published on: May 09, 2026 7:44 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কলকাতার এন্টালিতে ভোটের পরপরই খুন হয়েছিলেন তাপস নস্কর নামে এক প্রোমোটার। সেই ঘটনায় এবার বড় সাফল্য পেল পুলিশ। এই মামলায় নবদ্বীপের রানির চরা মিস্ত্রি পাড়া সংলগ্ন গঙ্গার চর থেকে দীপক দাস ওরফে নাটুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত দীপক এই মামলায় মূল অভিযুক্ত। এর আগে এই ঘটনায় আগেই পিঙ্কু দাস নামে একজনকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জেরা করেই দীপক দাসের খোঁজ পান তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, ধৃতরা একটি ডাকাত দলের সদস্য। বেআইনি তোলাবাজি এবং অপরাধমূলক কাজকর্ম করে থাকে এই দলটি। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পেরেছে, টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই তাপস নস্করকে খুন করা হয়েছিল।

    নবদ্বীপের রানির চরা মিস্ত্রি পাড়া সংলগ্ন গঙ্গার চর থেকে দীপক দাস ওরফে নাটুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
    নবদ্বীপের রানির চরা মিস্ত্রি পাড়া সংলগ্ন গঙ্গার চর থেকে দীপক দাস ওরফে নাটুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    উল্লেখ্য, গত ৫ মে রাতে এন্টালিতে পাড়ার মধ্যেই তাপস নস্করকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। অভিযোগ, সেখানে গুলিও চলেছিল। নিহতের বিরুদ্ধেও পুলিশের খাতায় বেশ কয়েকটি অভিযোগ দায়ের করা ছিল। পুলিশ জানায়, দু’টি ‘গ্যাংয়ের’ দ্বন্দ্বে এই খুন হয়। এলাকায় বিভিন্ন প্রমোটিং সংক্রান্ত কাজ করতেন নিহত তাপস। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। এমনকী ভোটের আগে তাপসকে নজরবন্দিও করে রাখা হয়েছিল। দীর্ঘদিন এলাকাতেও ছিলেন না তিনি। তবে ভোট মিটতেই ফের এন্টালিতে ফেরেন তাপস।

    এরপরেই ৫ মে রাতে এন্টালির চৌধুরী লেনে খুন হন তিনি। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই নিহত প্রোমোটার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পরিবারের দাবি ছিল, এই বিধানসভা ভোটেও তৃণমূল প্রার্থীকে জেতাতে 'কাজ' করেছিলেন তিনি। মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১১টি মামলা ঝুলে রয়েছে এন্টালি থানাতেই। তাঁর বিরুদ্ধেও খুনের চেষ্টা, তোলাবাজি, অপহরণ সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

    জানা যায়, গত ৫ মে তাপসকে ফোন করে বাড়ির বাইরে আসতে বলে কয়েকজন। সেই ফোন পেয়েই বেরিয়ে যান তাপস। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলেও সন্ধান পাওয়া যায়নি তাঁর। ভোররাতে রাধানাথ চৌধুরী রোডের একটি নির্মীয়মাণ আবাসনের সামনে একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখা যায়। সেটা ছিল তাপসের দেহ। বস্তার ভিতর থেকে পা বেরিয়েছিল। দেখা যায়, তাপসের হাত ও পা বাঁধা ছিল। প্রোমোটারের পা লক্ষ্য করে গুলি করে প্রথমে তাঁকে ঘায়েল করা হয়। তারপরই যুবকের হাত-পা বেঁধে চপার দিয়ে কোপানো হয়েছিল। ঘটনায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপরই গ্রেফতারির পালা শুরু হয়।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    News/Bengal/Entally Murder Update: এন্টালিতে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার খুনে বড় সাফল্য পুলিশের, নবদ্বীপ থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes