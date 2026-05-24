Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Falta Re-Election Result Update: ফলতায় প্রথম অষ্টম রাউন্ডে ৩১০৬৫ ভোটে এগিয়ে বিজেপি, দ্বিতীয় স্থানে সিপিএম

    Falta Re-Election Result Update: প্রথম তিন রাউন্ড গণনার পরে বিজেপির দেবাংশু পণ্ডা পেয়েছেন ২১৫৮৩ ভোট, সিপিএমের সম্ভু নাথ কুড়মি পেয়েছেন ৭৩৪৬ ভোট, তৃতীয় স্থানে কংগ্রেসের আবদুর রাজ্জাক মোল্লা পেয়েছেন ১৪৭০ ভোট। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে 'সরে আসা' তৃণমূলের জাহাঙ্গির খান পেয়েছেন ১০৬২।

    Published on: May 24, 2026 10:31 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Falta Re-Election Result Update: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ভোটগণনা রবিবার সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই কেন্দ্রে গত ২১ মে ফের ভোটগ্রহণ হয়েছিল। এর আগে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ইভিএমে কারচুপি এবং ভোট প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ ভোট বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেয়। আজ সেই পুনর্নিবাচনের ফল প্রকাশ। সকাল থেকে শুরু হয়েছে গণনা। মোট ২১ রাউন্ড গণনা হবে। এর মধ্যে অষ্টম রাউন্ড পরই ৩১ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি।

    অষ্টম রাউন্ড পরই ৩১ হাজারের বেশি ভোটে ফলতায় এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। (Utpal Sarkar )
    অষ্টম রাউন্ড পরই ৩১ হাজারের বেশি ভোটে ফলতায় এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি। (Utpal Sarkar )

    অষ্টম রাউন্ড গণনার পরে বিজেপির দেবাংশু পণ্ডা পেয়েছেন ৫১৬২১ ভোট, সিপিএমের সম্ভু নাথ কুড়মি পেয়েছেন ২০৫৫৬ ভোট, বিজেপি এগিয়ে ৩১,০৬৫ ভোটে। এদিকে তৃতীয় স্থানে কংগ্রেসের আবদুর রাজ্জাক মোল্লা পেয়েছেন ৫২০৫ ভোট। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে 'সরে আসা' তৃণমূলের জাহাঙ্গির খান আছেন চতুর্থ স্থানে।

    নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, ফলতা কেন্দ্রের ২৮৫টি বুথেই নতুন করে ভোট নেওয়া হবে। কমিশনের দাবি, তদন্তে 'গুরুতর নির্বাচনী অপরাধ' এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। বিশেষ পর্যবেক্ষকের রিপোর্টে একাধিক বুথের সিসিটিভি ফুটেজে অসঙ্গতি এবং ভোট গ্রহণে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠে আসে।

    পুনর্নির্বাচনের দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছিল। প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন দ্বিগুণ করা হয়। প্রায় ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং একাধিক কুইক রেসপন্স টিম এলাকায় টহল দেয়। নির্বাচন কমিশনের দাবি, শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভোট সম্পন্ন হয়েছে। ভোটের হার ছিল প্রায় ৮৮ শতাংশের কাছাকাছি।

    এই কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় ভোটের ঠিক আগে। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান হঠাৎই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেন। তিনি জানান, ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে এবং শান্তি বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও বিরোধীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলে।

    অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডা শুরু থেকেই জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, আগের ভোটে বহু বুথে অনিয়ম হয়েছে এবং বিজেপির প্রতীক নিয়ে কারচুপির চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই কারণেই পুনর্নির্বাচনের দাবি জানানো হয়েছিল বলে দাবি বিজেপির।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Falta Re-Election Result Update: ফলতায় প্রথম অষ্টম রাউন্ডে ৩১০৬৫ ভোটে এগিয়ে বিজেপি, দ্বিতীয় স্থানে সিপিএম
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes