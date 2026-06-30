Haldia Refinery Fire: হলদিয়া রিফাইনারিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, দগ্ধ অন্তত ১৫ শ্রমিক
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার ভোর ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে রিফাইনারির ন্যাফথা পরিবহণকারী পাইপলাইনে আচমকা আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পাইপলাইন থেকে দাউদাউ করে শিখা বের হতে থাকে।
পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া রিফাইনারিতে মঙ্গলবার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ন্যাফথা বহনকারী একটি পাইপলাইনে আগুন লেগে অন্তত ১৫ জন শ্রমিক দগ্ধ হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার ভোর ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে রিফাইনারির ন্যাফথা পরিবহণকারী পাইপলাইনে আচমকা আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পাইপলাইন থেকে দাউদাউ করে শিখা বের হতে থাকে। ঘটনাস্থলে তখন কর্মরত একাধিক শ্রমিক আগুনে দগ্ধ হন। অগ্নিকাণ্ডের তীব্রতা এতটাই ছিল যে দূর থেকে কালো ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী আকাশ ঢেকে দেয়।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রিফাইনারি কর্তৃপক্ষ, দমকলকর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন মোতায়েন করা হয়। আহত শ্রমিকদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, পরে তাঁদের হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গুরুতর আহত কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র পাঠানোর প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।
ঘটনার পর রিফাইনারি চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশে সাধারণ মানুষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, যাতে উদ্ধার ও তদন্তের কাজে কোনও বিঘ্ন না ঘটে। তবে কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রিফাইনারি কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। পাইপলাইনে প্রযুক্তিগত ত্রুটি, গ্যাস লিক বা অন্য কোনও কারণে আগুন লেগেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
এই দুর্ঘটনার জেরে শিল্পাঞ্চল জুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। রিফাইনারির মতো স্পর্শকাতর শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আরও কড়া নজরদারির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More