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    West Bengal Weather Report: রবিবাসরীয় দুর্যোগ তিলোত্তমায়!উত্তরে লাল সতর্কতা,ভাসবে দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন জেলা?

    West Bengal Weather Report: রবিবার দিনভরই কলকাতায় জারি থাকবে বৃষ্টির দাপট। চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।

    Published on: Jul 19, 2026, 15:23:01 IST
    By Sahara Islam
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    West Bengal Weather Report: শ্রাবণের শুরুতেই দুর্যোগের ঘনঘটা রাজ্যজুড়ে। রবিবাসরীয়র ভোর থেকেই কলকাতার আকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ। আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে শহরে। যার জেরে ইতিমধ্যেই কলকাতার একাধিক রাস্তা জলমগ্ন। যারা বাড়িতে আছেন, ছুটির সকালে বৃষ্টির মেজাজ উপভোগ করতে পারলেও, যারা সকালে রাস্তায় বেরিয়েছেন, তুমুল বৃষ্টিতে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। পুরো রাজ্যেই আগামী কয়েক দিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী সপ্তাহে বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে। তার আগে আজ রবিবার কোন কোন জেলা ভিজবে? রইল আবহাওয়ার খবর।

    রবিবাসরীয় ভিজছে তিলোত্তমা! (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    রবিবাসরীয় ভিজছে তিলোত্তমা! (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিকে নিম্নচাপটি দুর্বল হয়েছে। তবে তার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্তও সক্রিয় রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা ৪.৫ কিলোমিটার। এ ছাড়া, বর্ষার অক্ষরেখা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণপ্রান্ত হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে। যার জেরে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টির দাপট থাকবে দক্ষিণবঙ্গেও।

    কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া

    রবিবার দিনভরই কলকাতায় জারি থাকবে বৃষ্টির দাপট। চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষিপ্ত দু'এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও নদিয়াতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। কলকাতার জন্য আলাদা করে কোনও সতর্কতা না থাকলেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

    এক নজরে উত্তরের আবহাওয়া

    উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের তীব্রতা সর্বাধিক। আবহাওয়া অফিস উত্তরের বহু জেলায় অতিপ্রবল বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কোচবিহার ও কালিম্পংয়ে অতিভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা রাজি করা হয়েছে। মালদহ ও দুই দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আগামী কয়েকদিন। প্রবল বৃষ্টির প্রভাবে উত্তরের নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে পারে। নীচু এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কাও বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের সম্ভাবনাও থাকতে পারে। আবহাওয়ার আপডেট ফলো করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পর্যটকদের।

    Home/Bengal/West Bengal Weather Report: রবিবাসরীয় দুর্যোগ তিলোত্তমায়!উত্তরে লাল সতর্কতা,ভাসবে দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন জেলা?
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