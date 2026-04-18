Grape Safety Tips: 'বিষাক্ত' আঙুর বিক্রি হচ্ছে, কীভাবে ধরবেন? পরিষ্কার করে খাবার টিপস দিলেন ডাক্তার
Grape Safety Tips: আঙুর খাচ্ছেন? অজান্তেই শরীরে ঢুকছে বিষ! কীভাবে পরিষ্কার করবেন জেনে নিন। সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে।
Grape Safety Tips: গরমের দিনে শীতল, রসালো আঙুর কার না ভালো লাগে? ছোট থেকে বড়—প্রায় সবারই পছন্দের তালিকায় এই ফল থাকে। আঙুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু এই স্বাস্থ্যকর ফলটিই কি আপনার শরীরের জন্য বিপদ ডেকে আনছে তো? সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, বাজারজাত আঙুরের ওপর প্রলেপ হিসেবে যে রাসায়নিকের স্তর থাকে, তা মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।
কেন বাজারজাত আঙুর বিষাক্ত হতে পারে?
বাজারে সাধারণত আঙুরকে বেশিদিন সতেজ, সবুজ এবং চকচকে দেখানোর জন্য বিক্রেতারা নানা ধরনের রাসায়নিকের আশ্রয় নেন। লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিকিৎসক ব্রিজপাল ত্যাগী জানিয়েছেন যে আঙুর দীর্ঘসময় ভালো রাখার জন্য ‘ম্যানকোজেব’ এবং ‘সাইপারমেথ্রিন’-এর মতো রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, আঙুর যাতে দ্রুত পচে না যায়, সেজন্য সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাসও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
অনেকেই আঙুরের ওপর সাদা রঙের একটি আস্তরণ দেখতে পান। আমরা অনেক সময় মনে করি এটি আঙুরের নিজস্ব প্রাকৃতিক আবরণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি কোনও প্রাকৃতিক উপাদান নয়, বরং এই রাসায়নিক বা মোমের স্তর। নিয়মিত এই রাসায়নিকযুক্ত আঙুর খাওয়ার ফলে শরীরে দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
আরও পড়ুন: How to Prevent Hearing Loss: কমছে শোনার ক্ষমতা? তাড়াতাড়ি এই খাবারগুলি খেতে শুরু করুন, সমস্যা কমবে
অসচেতনতার ফল হতে পারে গুরুতর
যদি আপনি বাজার থেকে আঙুর আনার পর শুধুমাত্র সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে খেয়ে নেন, তবে সেই বিষাক্ত রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ আপনার পেটে চলে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে পেট ব্যথা, হজমের সমস্যা, বমিভাব, এমনকি দীর্ঘমেয়াদে লিভার ও কিডনির ওপরও চাপ পড়তে পারে। তাই আঙুর খাওয়ার আগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।
আরও পড়ুন: Homemade Curd: দইয়ের বীজ বা দম্বল না থাকলেও বাড়িতে দই পাতা সম্ভব, শুধু লাগবে লেবু-কাঁচালঙ্কা
আঙুর যেভাবে পরিষ্কার করবেন- চিকিৎসকের টিপস
১) বেকিং সোডা ও জলের মিশ্রণ: একটি বড় পাত্রে জল নিন এবং তাতে এক চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। আঙুরগুলো এই মিশ্রণে অন্তত ১০-১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এরপর পরিষ্কার ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে নিন। বেকিং সোডা আঙুরের গায়ে লেগে থাকা কীটনাশক দূর করতে কার্যকর।
২) ভিনিগারের ব্যবহার: জলের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে ভিনিগার মিশিয়ে সেই মিশ্রণে আঙুরগুলো ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ভালো করে ধুয়ে নিলে আঙুরের ওপরের ক্ষতিকারক স্তর অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায়।
আরও পড়ুন: Liver disease: বাড়ছে লিভারের নানা অসুখ, যত্ন নেবেন কীভাবে? কোন কোন লক্ষণ দেখলে সাবধান হবেন
৩) নুন জল: আপনি চাইলে কুসুম গরম জলে সামান্য নুন মিশিয়ে আঙুর ধুয়ে নিতে পারেন। এটি ফলের গায়ে থাকা ব্যাকটেরিয়া এবং রাসায়নিক দূর করতে সাহায্য করে।
৪) ভালোভাবে ধোয়া: সবসময় আঙুর দানাগুলো আলাদা করে ধুয়ে নিন। গুচ্ছ অবস্থায় ধুলে ভিতর পর্যন্ত জল পৌঁছায় না, ফলে নোংরা বা রাসায়নিক থেকে যেতে পারে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More