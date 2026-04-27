    West Bengal 2nd Phase Vote 2026: ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলরও! ২য় দফার ভোটের আগে ৩৬ ঘণ্টায় গ্রেফতার হাজারের বেশি ‘ট্রাবল মেকার’

    West Bengal Assembly Election 2026: ২য় দফা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু! তার আগে, হাজারের বেশি ‘ট্রাবল মেকার’।  

    Published on: Apr 27, 2026 4:54 PM IST
    By Sritama Mitra
    West Bengal Assembly Election 2026: পরশু বুধবার ভোট। ২৯ এপ্রিল ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গে শেষ দফা তথা দ্বিতীয় দফার ভোটপর্ব। তার আগে, রাজ্যে ব্যাপক অ্যাকশনে নেমেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য ঝামেলাবাজ বা ‘ট্রাবল মেকার’দের ১৫৪৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার রাজ্যের ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট। তার আগে, ঝামেলা পাকাতে পারে, এমন দাগিদের গ্রেফতারির নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। তারপরই অ্যাকশনে নেমে ৩৬ ঘণ্টায় হাজারের বেশিজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

    ধৃত TMC কাউন্সিলরও! ২য় দফার আগে ৩৬ ঘণ্টায় গ্রেফতার হাজারের বেশি, অ্যাকশনে পুলিশ
    রাজ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে, ঝামেলা পাকাতে পারে, এমন বেশ কয়েকজনকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    রাজ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে, ঝামেলা পাকাতে পারে, এমন বেশ কয়েকজনকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার এক তৃণমূল কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত। তথ্য বলছে, নাড়ুগোপাল ভকত বর্ধমান পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। রবিবার গভীর রাতে তাঁকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা ও দাপট দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

    রাজ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে, গ্রেফতারির যে পরিসংখ্যান উঠে এসেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলায় সবচেয়ে বেশি গ্রেফতারি হয়েছে। রবিবার দুপুর থেকে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে নামে পুলিশ। ঝামেলা পাকাতে পারে, এমন সন্দেহে রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত ১০৯৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুধুমাত্র পূর্ব বর্ধমানেই ৪৭৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ২৪৬ জনকে।

    এদিকে, ভোটের আগে, আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকাতা পুলিশের এক কর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এদিকে, কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, সমাজমাধ্যমে করা একটি পোস্টের ভিত্তিতে ওই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছে।‌

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Bengal/West Bengal 2nd Phase Vote 2026: ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলরও! ২য় দফার ভোটের আগে ৩৬ ঘণ্টায় গ্রেফতার হাজারের বেশি ‘ট্রাবল মেকার’
