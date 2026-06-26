Kolkata Construction Ban: গার্ডেনরিচ-তারাতলা বিপর্যয়ের পর কড়া পদক্ষেপ, একমাস বন্ধ জি+৫ বহুতলের নির্মাণকাজ

Kolkata Construction Ban: গার্ডেনরিচ-তারাতলা বিপর্যয়ের পর কড়া পদক্ষেপ, একমাস বন্ধ জি+৫ বহুতলের নির্মাণকাজ
কলকাতা-সহ একাধিক এলাকায় জি+৫ বা তার বেশি উচ্চতার ভবনের নির্মাণকাজ আপাতত এক মাসের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বিশেষ অডিট কমিটি প্রতিটি প্রকল্পের স্বাস্থ্যপরীক্ষা বা স্ট্রাকচারাল অডিট করবে।
গার্ডেনরিচ ও তারাতলার মতো একের পর এক নির্মাণ বিপর্যয়ের পর এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। নির্মীয়মাণ বহুতলগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কলকাতা-সহ একাধিক এলাকায় জি+৫ বা তার বেশি উচ্চতার ভবনের নির্মাণকাজ আপাতত এক মাসের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বিশেষ অডিট কমিটি প্রতিটি প্রকল্পের স্বাস্থ্যপরীক্ষা বা স্ট্রাকচারাল অডিট করবে। কোথাও নকশা বা নির্মাণে গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বহুতলের অনুমোদনও বাতিল হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।
সরকারি সূত্রের খবর, কলকাতা, বিধাননগর, বরানগর, কামারহাটি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই বিশেষ পর্যালোচনা চালানো হবে। সাম্প্রতিক নির্মাণ বিপর্যয়ের পর মানুষের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অডিট কমিটি নির্মীয়মাণ বহুতলের নকশা, ভিত্তির শক্তি, নির্মাণসামগ্রীর মান, অনুমোদনের নথি এবং নির্মাণবিধি যথাযথভাবে মানা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখবে। কোনও প্রকল্পে বড় ধরনের গাফিলতি বা নিয়মভঙ্গের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। এমনকি প্রয়োজন হলে ভবনের অনুমোদনও বাতিল করার পথে হাঁটতে পারে সরকার।
সম্প্রতি গার্ডেনরিচ ও তারাতলায় নির্মাণ সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় একাধিক মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে নির্মাণের মান এবং নজরদারি নিয়ে। অভিযোগ উঠেছে, অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার, অনুমোদিত নকশা থেকে বিচ্যুতি এবং পর্যাপ্ত তদারকির অভাবের কারণেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।প্রশাসনের মতে, এই এক মাসের অডিট প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হল ভবিষ্যতে যাতে কোনও নির্মাণ বিপর্যয় না ঘটে এবং মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে না পড়ে। একই সঙ্গে নির্মাণ সংস্থা, প্রোমোটার এবং সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদেরও সব নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়েছে।
যদিও নির্মাণকাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় কিছু প্রকল্পের কাজ বিলম্বিত হতে পারে, তবুও সরকারের দাবি, মানুষের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যেখানে সবকিছু নিয়মমাফিক পাওয়া যাবে, সেখানে পুনরায় নির্মাণকাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে যেসব প্রকল্পে গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়বে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিতও মিলেছে। নির্মাণ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এখন নজর অডিট কমিটির রিপোর্ট এবং তার ভিত্তিতে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More