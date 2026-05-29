    Kolkata Metro Latest Update: ৪০ বছর পরে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে বসানো হল নতুন অ্যালুমিনিয়ামের থার্ড রেল

    প্রায় ৪০ বছর পর কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ব্লু লাইনে বসানো হল নতুন অ্যালুমিনিয়ামের থার্ড রেল। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আরও আধুনিক ও কার্যকর হবে। পাশাপাশি ট্রেন চলাচলেও উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    Published on: May 29, 2026 11:04 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে বড় পরিবর্তনের পথে এগোল ব্লু লাইন। প্রায় ৪০ বছর পর কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ব্লু লাইনে বসানো হল নতুন অ্যালুমিনিয়ামের থার্ড রেল। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আরও আধুনিক ও কার্যকর হবে। পাশাপাশি ট্রেন চলাচলেও উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, এতদিন কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে স্টিলের থার্ড রেল ব্যবহার করা হত। দীর্ঘদিন ধরে সেই ব্যবস্থাই চালু ছিল। তবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে এবার অ্যালুমিনিয়ামের থার্ড রেল বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেট্রো সূত্রে খবর, এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুতের অপচয় কমবে এবং বিদ্যুৎ পরিবহণ আরও দ্রুত ও স্থিতিশীল হবে।

    মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্টিলের তুলনায় অ্যালুমিনিয়াম অনেক বেশি পরিবাহী হওয়ায় ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। একইসঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত পুরনো পরিকাঠামো বদলে আধুনিক প্রযুক্তি আনার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পুরো ব্লু লাইনে ধাপে ধাপে এই পরিবর্তনের কাজ করা হয়েছে। যাত্রী পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেই দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ কাজ রাতের দিকে বা পরিষেবা বন্ধ থাকার সময় সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    মেট্রো কর্তৃপক্ষের মতে, এই নতুন অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল ভবিষ্যতে ট্রেন চলাচলকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উপর চাপও কমবে। প্রায় চার দশক পর কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

