    Haldia Floating LNG Terminal Update: হলদিয়ায় ভাসমান LNG টার্মিনাল! ২৬০ কোটি টাকার চুক্তি কলকাতা বন্দরের, কী লাভ হবে?

    হলদিয়ায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল তৈরির জন্য ২৬০ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করল কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে শালুকখালিতে ‘ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট’ বা ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল তৈরি করা হবে।

    Published on: Mar 09, 2026 5:06 PM IST
    By Ayan Das
    পূর্ব ভারতের জ্বালানি পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে এক বড়সড় পদক্ষেপ করল কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে শালুকখালিতে ‘ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট’ বা ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল গড়ে তোলার জন্য ২৬০ কোটি টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়েছে। দিনতিনেক আগে বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ‘ইস্ট হরাইজন প্রাইভেট লিমিটেড’ নামে একটি বেসরকারি সংস্থার মধ্যে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়।

    হলদিয়ায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল তৈরির জন্য ২৬০ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করল কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)
    হলদিয়ায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল তৈরির জন্য ২৬০ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করল কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রয়টার্স)

    পরিবেশবান্ধব জ্বালানির পথে এক ধাপ

    এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল ভারতের পূর্বাঞ্চলে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি-র সরবরাহ বৃদ্ধি করা। বর্তমানে পরিবেশ দূষণ কমাতে কেন্দ্রী. সরকার কয়লা বা পেট্রোলের বদলে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে। হলদিয়ায় এই নতুন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল চালু হলে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানি করা, তা মজুত রাখা এবং পুনরায় গ্যাসে রূপান্তরিত করে সরবরাহ করা অনেক সহজ হবে। যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্রে বড় প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    বন্দর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

    বিষয়টি নিয়ে কলকাতা তথা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন এই চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, ‘হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে এই ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল গড়ে তোলার বিষয়টি পূর্ব ভারতের এলএনজি পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়বে এবং আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত হবে। পাশাপাশি টেকসই শিল্প উন্নয়নেও এই বন্দর বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।’

    অর্থনৈতিক ও শিল্প সম্ভাবনা

    বিশেষজ্ঞদের মতে, হলদিয়া বন্দরে এই ব্যবস্থা চালু হলে স্থানীয় শিল্পগুলিতে কম খরচে এবং কম দূষণকারী জ্বালানি পৌঁছানো সম্ভব হবে। এটি কেবল জাহাজ চলাচল বা বন্দর কেন্দ্রিক ব্যবসার উন্নতি ঘটাবে না, বরং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলেও উন্নয়নের নতুন জোয়ার আনবে। ভারত সরকারের লক্ষ্য হল ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট শক্তি ব্যবহারের অন্তত ১৫ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে সংগ্রহ করা। হলদিয়ার এই ২৬০ কোটি টাকার প্রকল্প সেই লক্ষ্যপূরণেই এক বড় সহায়ক হয়ে উঠবে।

    প্রকল্পটির কাজ দ্রুত শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এর ফলে স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশাপ্রকাশ করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

