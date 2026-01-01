Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Kolkata-Guwahati Vande Bharat Sleeper: কলকাতায় প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার, যাবে উত্তরবঙ্গে, অন্য ট্রেনের নিরিখে ভাড়া কত?

    প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। 

    Published on: Jan 01, 2026 5:15 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পাওয়ার জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গকে। ২০২৬ সালের পয়লা দিনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, কলকাতা এবং গুয়াহাটির মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালানো হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৮ জানুয়ারি বা ১৯ জানুয়ারি হাওড়া-গুয়াহাটি বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে এখনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অনুমোদন মিললেই ঠিক হয়ে যাবে যে কবে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করা হবে। আর বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের ফলে উত্তর বা দক্ষিণ - কোনও বঙ্গের মানুষের মনেই দুঃখ থাকবে না। কারণ দক্ষিণবঙ্গ থেকে ছেড়ে উত্তরবঙ্গ হয়ে অসমের গুয়াহাটিতে পৌঁছাবে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন।

    প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। (ছবি সৌজন্যে Indian Railways)
    প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। (ছবি সৌজন্যে Indian Railways)

    কবে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হবে?

    রেলমন্ত্রী বলেন, 'আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। সম্ভবত ১৮ জানুয়ারি বা ১৯ জানুয়ারি পরিষেবা শুরু হবে। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি। আর সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করে দেব।'

    হাওড়া-গুয়াহাটি বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের ভাড়া

    রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে বিমানে করে যেতে যা খরচ পড়ে, তার থেকে অনেক কম ভাড়ায় বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে যাতায়া করা যাবে। প্লেনে ভাড়া পড়ে ৬,০০০ টাকা থেকে ৮,০০০ টাকার মধ্যে।

    সেখানে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে থার্ড এসিতে যেতে খাবার-সহ খরচ হবে ২,৩০০ টাকার মধ্যে। আর সেকেন্ড এসির ক্ষেত্রে গুণতে হবে প্রায় ৩,০০০ টাকা। আর ফার্স্ট এসিতে প্রায় ৩,৬০০ টাকা ভাড়া পড়বে। মধ্যবিত্তের কথা মাথায় ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী।

    কলকাতা-গুয়াহাটিতে অন্য ট্রেনের ভাড়া কত পড়ছে?

    হাওড়া থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার অন্যতম জনপ্রিয় ট্রেন হল সরাইঘাট এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনের থার্ড এসিতে ভাড়া পড়ে ১,৪১০ টাকা (খাবার ছাড়া)। সেখানে সেকেন্ড এসিতে ১,৯৮৫ টাকার মতো ভাড়া পড়ে (খাবার ছাড়া)। ফার্স্ট এসিতে যেতে লেগে ৩,২২০ টাকা খরচ হয় (খাবার ছাড়া)।

    News/Bengal/Kolkata-Guwahati Vande Bharat Sleeper: কলকাতায় প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার, যাবে উত্তরবঙ্গে, অন্য ট্রেনের নিরিখে ভাড়া কত?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes