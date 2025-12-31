LPG Gas Cylinder Prices January 2026: ২০২৬-র শুরুতেই LPG সিলিন্ডারের দাম বাড়ল কলকাতা-সহ ভারতে! রান্নার গ্যাসের দর কত
২০২৬ সালের শুরুতেই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ল কলকাতা-সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে। ছাব্বিশের শুরুতেই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে গেল। ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে ২০২৫ সাল থেকে ২০২৬ সাল হতেই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হেরফের হয়েছে।
তবে শুধুমাত্র ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে। যে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয় রেস্তোরাঁ-সহ বাণিজ্যিক জায়গায়। বাড়িতে রান্নার জন্য যে গ্যাস সিলিন্ডার (১৪.২ কেজি ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার) ব্যবহার করা হয়, তার দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতা, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো মহানগরীতে প্রতিটি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১১১ টাকা।