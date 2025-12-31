Edit Profile
    LPG Gas Cylinder Prices January 2026: ২০২৬-র শুরুতেই LPG সিলিন্ডারের দাম বাড়ল কলকাতা-সহ ভারতে! রান্নার গ্যাসের দর কত

    ২০২৬ সালের শুরুতেই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ল কলকাতা-সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে। ছাব্বিশের শুরুতেই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে গেল। ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে ২০২৫ সাল থেকে ২০২৬ সাল হতেই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হেরফের হয়েছে। 

    Published on: Jan 01, 2026 12:21 AM IST
    By Ayan Das
    ছাব্বিশের শুরুতেই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে গেল। ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে ২০২৫ সাল থেকে ২০২৬ সাল হতেই এলপিজি সিলিন্ডারের দাম হেরফের হয়েছে। তবে শুধুমাত্র ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে। যে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয় রেস্তোরাঁ-সহ বাণিজ্যিক জায়গায়। বাড়িতে রান্নার জন্য যে গ্যাস সিলিন্ডার (১৪.২ কেজি ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার) ব্যবহার করা হয়, তার দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতা, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো মহানগরীতে প্রতিটি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ১১১ টাকা।

    ২০২৬ সালের শুরুতেই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ল কলকাতায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    ২০২৬ সালের শুরুতেই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ল কলকাতায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    জানুয়ারিতে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কত পড়বে?

    ১) দিল্লি: ১,৬৯১.৫ টাকা। ১১১ টাকা দাম বেড়েছে।

    ২) কলকাতা: ১,৭৯৫ টাকা। ১১১ টাকা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

    ৩) মুম্বই: ১,৬৪২.৫ টাকা। ১১১ টাকা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

    ৪) চেন্নাই: ১,৮৪৯.৫ টাকা। ১১০ টাকা দাম বেড়েছে। চারটি মহানগরীর মধ্যে খাতায়কলমে সবথেকে দাম বেড়েছে চেন্নাইয়েই।

    জানুয়ারিতে ১৪.২ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের (ভর্তুকিহীন) দাম কত?

    ১) কলকাতা: ৮৭৯ টাকা।

    ২) দিল্লি: ৮৫৩ টাকা।

    ৩) মুম্বই: ৮৫২.৫ টাকা।

    ৪) চেন্নাই: ৮৬৮.৫ টাকা।

    LPG Gas Cylinder Prices January 2026: ২০২৬-র শুরুতেই LPG সিলিন্ডারের দাম বাড়ল কলকাতা-সহ ভারতে! রান্নার গ্যাসের দর কত
