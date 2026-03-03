Edit Profile
    Kolkata Weather Forecast on 3rd March: দোল পূর্ণিমায় ‘উপহার’ আবহাওয়ার, ১ দিনে ৪.৯ ডিগ্রি পড়ল কলকাতার পারদ, বৃষ্টি হবে?

    Published on: Mar 03, 2026 6:59 AM IST
    By Ayan Das
    দোল পূর্ণিমায় যেন কলকাতাকে বিশেষ উপহার দিল 'আবহাওয়া'। কারণ দোলের আবহেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গেল। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঠেকেছে ২০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম। অথচ সোমবারই মহানগরের তাপমাত্রা সবথেকে কম ছিল ২৫ ডিগ্রি। অর্থাৎ একদিনেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪.৯ ডিগ্রি কমে গিয়েছে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

    Kolkata, Feb 22 (ANI): Visually impaired studetnts from Behala Blind School celebrate "Phul Dol" (Flower Holi) at Mudiwali Durga Puja Prangan, ahead of the upcoming Holi and Dol festivals, organised by Mudiwali Durga Puja Committee, in Kolkata on Sunday. (ANI Photo) (Utpal sarkar)
    সবমিলিয়ে আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের তাপমাত্রা) ২১ ডিগ্রির আশপাশে থাকতে পারে। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা( থাকতে ৩২ ডিগ্রির আশপাশে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৪ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম ছিল। আজও মোটামুটি সেই স্তরে থাকবে কলকাতার দিনের তাপমাত্রা। আকাশও পরিষ্কার থাকবে আজ।

    তবে কলকাতায় আপাতত বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না। শুষ্ক থাকবে প্রতিটি জেলার আবহাওয়া।

