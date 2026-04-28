সদ্য ক্যাম্পাস নিয়ে বক্তব্য রাখেন মোদী! ২য় দফা ভোটের আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ICC নির্বাচনের ফলাফলে কোন হাওয়া?

সদ্য ক্যাম্পাস নিয়ে বক্তব্য রাখেন মোদী! ২য় দফা ভোটের আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ICC নির্বাচনের ফলাফলে কোন হাওয়া?
কিছুদিন আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বঙ্গসফরে এসে বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদী। এবার সেই যাদবপুর ক্যাম্পাসে আইসিসি নির্বাচনের ফলাফল এল প্রকাশ্যে।
সদ্য এপ্রিলেই কিছু দিন আগে, যদাবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (ICC)র ভোট আয়োজিত হয়। এবার বের হল তার ফলাফল। ২৭ এপ্রিল প্রকাশিত এই ফলাফলে ফের একবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লাল নিশানের দাপট ধরে রাখল!
কিছুদিন আগেই বঙ্গ সফরে এসে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'যাদবপুরের ক্যাম্পাসের ভিতরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দেওয়ালে দেশবিরোধী কথাবার্তা লেখা হচ্ছে। ছাত্রদের মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে। পড়াশোনা হচ্ছে না।' প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন,'আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বাঁচাতে চাই।
এদিকে, সদ্য প্রকাশিত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিসির নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে মহিলা প্রার্থীদের জয়জয়কার। বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরে দু’টি ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছে ‘উই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট’ (ডব্লিউটিআই)। কলা বিভাগে দু’টি আসনেই জয়লাভ করেছে এসএফআই প্রতিনিধিরা। বিজ্ঞআন বিভাগে স্নাতকের নির্বাচিত প্রতিনিধির নাম দীপশিখা কর রায় এবং স্নাতকোত্তরে জয়ী হয়েছেন অদ্রিকা সাহা। কলাবিভাগে স্নাতকে সানিয়া ঘোষ এবং স্নাতকোত্তরে জয়লাভ করেছেন দিশা ঝা। এদিকে, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি বিভাগের স্নাতক ও স্নাতোকোত্তরের ক্ষেত্রে দু’টিতেই গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী ফ্রন্টের প্রার্থীরা জিতেছেন। প্রসঙ্গত, গত ৮ এবং ২১ এপ্রিল নির্বাচন আয়োজিত হয়। এই নির্বাচন বেশ কিছুটা চ্যালেঞ্জের ছিল বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছে। এর নেপথ্যের কারণ গত ফেব্রুয়ারির শেষ থেকেই আইসিসি নির্বাচনের আগে উত্তাল হয়েছিল যাদবপুর। গত ২০ ফেব্রুয়ারি সায়েন্স-আর্টস মোড়ের কাছে ছাত্রদের বিবাদের জেরে দুই অধ্যাপক গুরুতর জখম হন। তদন্ত কমিটি বসানো হয়। পদক্ষেপ করা হয়। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ক্যাম্পাসের এই নির্বাচনে এবিভিপির ফল বেশ হতাশাজনক। দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে, যাদবপুরের ক্যাম্পাসের ভিতরের এই ফলাফল, রাজ্য রাজনীতির মানচিত্রে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে কি না, সেদিকে তাকিয়ে অনেকেই।
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।