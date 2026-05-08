Suvendu on West Bengal: 'কথা কম, কাজ বেশি', ২০৩১-তে ৬০% ভোট পাওয়ার লক্ষ্য বাঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

Suvendu on West Bengal: 'কথা কম, কাজ বেশি', ২০৩১-তে ৬০% ভোট পাওয়ার লক্ষ্য বাঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
Suvendu on West Bengal: পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপি তাঁর নামে সিলমোহর দেওয়ার পরই স্পষ্ট বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।
‘কথা কম, কাজ বেশি’- পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপি তাঁর নামে সিলমোহর দেওয়ার পরই সেই বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে বিজেপির নব-নির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকের পরে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য় বিজেপির সংকল্পপত্রে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পূরণ করা হবে। বন্ধ করা হবে অনুপ্রবেশ। নিশ্চিত করা হবে মহিলাদের সুরক্ষা। সেইসঙ্গে শুভেন্দু দাবি করেন, ২০৩১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৬০ শতাংশ ভোট পেতে হবে বিজেপিকে।
