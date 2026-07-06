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    Baruipur Girl Murder Case Latest Update: গণপিটুনিতে মৃতের অটোয় করেই অপহরণ বারুইপুরের নাবালিকাকে? ‘কার্যত নজরবন্দী’ মমতা

    Baruipur Girl Murder Case Latest Update: গণপিটুনিতে মৃতের অটোয় করেই অপহরণ বারুইপুরের নাবালিকাকে? সেই অভিযোগ তুলেছেন অনেকেই। তারইমধ্যে তিনটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ‘কার্যত নজরবন্দী’ করে রাখা হয়েছে তাঁকে।

    Published on: Jul 06, 2026 12:41 AM IST
    By Ayan Das
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    Baruipur Girl Murder Case Latest Update: বারুইপুরে গণপিটুনিতে মৃত যুবকের অটোয় করেই কি নাবালিকাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? এমনই অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পরিবারের দাবি, শনিবার বিকেলে যখন বন্ধুর জন্মদিনের উপহার কিনতে বেরিয়েছিল নাবালিকা, তখন তাকে চারজন তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে মেয়ের খোঁজ মিলছিল না। রবিবার সকালে সূর্যপুর হাট এলাকার একটি পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়। তারপরই উত্তাল হয়ে ওঠে বারুইপুর। নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।

    বারুইপুরে রাস্তায় আটকে বিক্ষোভ। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    বারুইপুরে রাস্তায় আটকে বিক্ষোভ। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বারুইপুর, গঠিত SIT

    পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে কিছুটা শান্ত হয় পরিস্থিতি। ওঠে অবরোধ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নাবালিকার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন। ওই ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের দলই তদন্তভার সামলাবে। ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

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    খুন-সহ ৩ মামলা দায়ের, ধর্ষণের ধারা যুক্ত করা হয়নি এখনও

    পুলিশ সূত্রে খবর, বারুইপুরের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ারই বোঝা যাবে যে কীভাবে নাবালিকাকে খুন করা হয়েছে বা যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছিল কিনা। সেই ভিত্তিতে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হবে। তাছাড়াও পুলিশের উপর হামলা এবং গণপিটুনির ঘটনায় দুটি পৃথক-পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছে।

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    মমতাকে আটকাতে কার্যত নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে, দাবি কালীঘাটের

    তারইমধ্যে রবিবার রাতের দিকে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়, বারুইপুরে যেতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই থেকেই তাঁকে কার্যত নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। মমতা শিবিরের দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আটকাতে তাঁর বাসভবনের সামনে প্রচুর পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তবে ফোনেই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে মমতা কথা বলেছেন বলে দাবি করেছে তৃণমূল।

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    নাটক করছে তৃণমূল, দাবি বিজেপির

    যদিও মমতাকে নজরবন্দী করে রাখার অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি বলেছেন যে 'তৃণমূল নাটক করার চেষ্টা করছে এবং যেটা ইস্যু নয়, সেটাকে ইস্যু বানানোর চেষ্টা করছে। যখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রিয় ব্যক্তিগত রক্ষীদের পরিবর্তে নয়া আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছিল, তখনও তৃণমূল প্রতিবাদ করেছিল। ওঁকে জেড-প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। যদি ওঁর বাড়ির বাইরে পুলিশ টহল দেয়, তাতে সমস্যাটা কোথায়? ওঁকে বা ওঁর দলকে কি প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে যে উনি বাড়ির বাইরে বের হতে পারবেন না?’

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/Bengal/Baruipur Girl Murder Case Latest Update: গণপিটুনিতে মৃতের অটোয় করেই অপহরণ বারুইপুরের নাবালিকাকে? ‘কার্যত নজরবন্দী’ মমতা
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