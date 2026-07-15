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    Madan Mitra Update: ইডির নোটিসের মাঝেই ঋতব্রত শিবিরের নেতার বাড়িতে মদন, জোর জল্পনা রাজ্য রাজনীতিতে

    মঙ্গলবার রাতে স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে যান মদন মিত্র। সেখানে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত তিনি ওই বাড়িতেই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। 

    Published on: Jul 15, 2026, 09:23:21 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), অন্যদিকে সেই নোটিস পৌঁছনোর পরই এন্টালির প্রাক্তন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে মদনের দীর্ঘ বৈঠক নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

    মঙ্গলবার রাতে স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে যান মদন মিত্র। (Saikat paul)
    মঙ্গলবার রাতে স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে যান মদন মিত্র। (Saikat paul)

    সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে যান মদন মিত্র। সেখানে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে। রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত তিনি ওই বাড়িতেই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, স্বর্ণকমল সাহা এবং তাঁর ছেলে তথা এন্টালির বর্তমান বিধায়ক সন্দীপন সাহা দু'জনেই বর্তমানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে পরিচিত।

    রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসে বড় ভাঙন দেখা দেয়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর দলের একাধিক প্রবীণ নেতা ও বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ছেড়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীতে যোগ দেন। ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, অনুব্রত মণ্ডলের মতো বহু পরিচিত নেতার নাম সেই তালিকায় রয়েছে। তবে এতদিন পর্যন্ত মদন মিত্র প্রকাশ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন এবং তাঁকে তৃণমূল সুপ্রিমোর অন্যতম বিশ্বস্ত বিধায়ক বলেই মনে করা হচ্ছিল।

    কিন্তু স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে তাঁর এই বৈঠক ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি রাজনৈতিক অবস্থান বদলাতে চলেছেন মদন মিত্র? যদিও এই বৈঠকের উদ্দেশ্য বা আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে এখনও কোনও পক্ষই প্রকাশ্যে কিছু জানায়নি। ফলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও বেড়েছে।

    এদিকে পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের পরিবারের উপর তদন্তের জাল আরও বিস্তৃত করেছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, কামারহাটি পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনে মদনের স্ত্রী এবং তাঁর দুই পুত্রের নাম উঠে এসেছে। সেই কারণেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে।

    এর আগে চলতি বছরের জুন মাসে কামারহাটি পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে মদন মিত্রের একাধিক বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। ভবানীপুরের বাসভবনের পাশাপাশি দক্ষিণেশ্বর-সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এবার তাঁর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

    রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, তদন্তের চাপ এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণ—দুই মিলিয়েই মদন মিত্রকে ঘিরে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও তিনি দলবদল করবেন কি না, তা নিয়ে এখনও কোনও সরকারি ঘোষণা হয়নি। একইভাবে, স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে তাঁর বৈঠককে ঘিরে তৃণমূল বা ঋতব্রত শিবিরের পক্ষ থেকেও কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি। ফলে একদিকে ইডির তদন্ত, অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলে জোরদার জল্পনা—দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মদন মিত্রকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতির কৌতূহল আরও বাড়ছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Madan Mitra Update: ইডির নোটিসের মাঝেই ঋতব্রত শিবিরের নেতার বাড়িতে মদন, জোর জল্পনা রাজ্য রাজনীতিতে
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