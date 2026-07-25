Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Mamata could Join CJP Protest: নিট প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে দিল্লির আন্দোলনে মমতা? সোমবার যেতে পারেন যন্তর মন্তরে

    দিল্লিতে নিট প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, তা এখন দেশের অন্যতম বড় ছাত্র আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছেন। সেই আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি রাজনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

    Published on: Jul 25, 2026, 08:49:29 IST
    By Abhijit Chowdhury
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নিট প্রশ্নফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রের খবর, সোমবার তিনি আন্দোলনস্থলে গিয়ে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দিতে পারেন।

    দলীয় এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (Hindustan Times)
    দলীয় এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (Hindustan Times)

    দলীয় এক শীর্ষ নেতা জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লির এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবু দলীয় স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    দিল্লিতে নিট প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, তা এখন দেশের অন্যতম বড় ছাত্র আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছেন। সেই আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি রাজনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

    রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে সংসদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিভিন্ন ইস্যুতে চাপের মুখে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় স্তরের একটি বড় আন্দোলনে অংশ নিয়ে দলের অবস্থান আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স (আগের টুইটার)-এ একটি পোস্ট করে আন্দোলনকারী ছাত্রদের প্রতি নিজের সমর্থনের কথা আবারও জানিয়েছেন তিনি। মমতা লিখেছেন, 'শুরু থেকেই আমি ছাত্রছাত্রীদের পাশে রয়েছি। নিট কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন শুধু ন্যায়বিচারের দাবি নয়, দেশের প্রতিটি তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ রক্ষার লড়াই। এই আন্দোলনের পাশে রয়েছে গোটা বিরোধী শিবির এবং দেশের মানুষ।'

    তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে তিনি নিজে আন্দোলনে যোগ দেবেন। সেই ঘোষণার পর থেকেই তাঁর দিল্লি যাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। এবার সেই জল্পনাই বাস্তব হতে চলেছে বলে দলীয় সূত্রের দাবি। নিট পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। পরীক্ষা বাতিল, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন চলছে। দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্রদের অবস্থান বিক্ষোভও সেই আন্দোলনেরই অংশ।

    যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার যন্তর মন্তরে যান, তাহলে আন্দোলনে নতুন রাজনৈতিক গুরুত্ব যোগ হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাঁর সফরের দিকে নজর থাকবে শুধু দিল্লি নয়, গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলেরও। এখন দেখার, আন্দোলনস্থলে গেলে, সেখানে তিনি কী বার্তা দেন এবং নিট প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণের সুর কতটা তীব্র হয়।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Mamata Could Join CJP Protest: নিট প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে দিল্লির আন্দোলনে মমতা? সোমবার যেতে পারেন যন্তর মন্তরে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes