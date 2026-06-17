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    Lionel Messi Big Update: মেসি ফের আসবেন কলকাতায়? মিটবে আক্ষেপ? বড় দাবি রিপোর্টে

    যুবভারতীর মেসি কাণ্ডের জেরে ১ মাসেরও বেশি সময় ধরে জেলবন্দি ছিলেন শতদ্রু। এদিকে, মেসিকে মাঠে নিজের মতো করে দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে সেদিন যুবভারতীতে উপস্থিত দর্শকদের।

    Published on: Jun 17, 2026 10:14 PM IST
    By Sritama Mitra
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    গত বছরের শেষ অংশে কলকাতায় পা রেখেছিলেন বিশ্ব ফুটবলের সুপারস্টার লিওনেল মেসি। তবে যুবভারতীতে মেসিকে ঘিরে সেই উৎসবের বিশৃঙ্খলার স্মৃতি আজও তাঁর গুণমুগ্ধদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। যুবভারতীর মেসি -কাণ্ড ঘিরে সদ্য পুলিশি অভিযোগের খাতায় নাম উঠেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এরই মাঝে তা নিয়ে মেসির টিমের তরফে চিঠিও কলকাতা পুলিশের কাছে পৌঁছেছে বলে খবর। এদিকে, নিউজ ১৮র খবর বলছে, লিওনেল মেসিকে ফের একবার কলকাতায় আনার চেষ্টায় রয়েছেন ইভেন্ট অর্গানাইজার শতদ্রু দত্ত।

    মেসি ফের আসবেন কলকাতায়? মিটবে আক্ষেপ? বড় দাবি রিপোর্টে (AFP)
    মেসি ফের আসবেন কলকাতায়? মিটবে আক্ষেপ? বড় দাবি রিপোর্টে (AFP)

    যুবভারতীর মেসি কাণ্ডের জেরে ১ মাসেরও বেশি সময় ধরে জেলবন্দি ছিলেন শতদ্রু। এদিকে, মেসিকে মাঠে নিজের মতো করে দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে সেদিন যুবভারতীতে উপস্থিত দর্শকদের। সেই আক্ষেপ মেটানোর উদ্যোগে রয়েছেন শতদ্রু। তিনি ওই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের পরেই মেসির বাবার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন বলেও জানান শতদ্রু। কলকাতায় তিনি আরেকবার মেসিকে নিয়ে আসবেন, সেই চেষ্টা করছেন বলেও দাবি করেন। ফলে কলকাতায় মেসির ফের একবার পা রাখার সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। বরং তিনি এই বিষয়ে সচেষ্ট। শতদ্রুর উদ্দেশ্য বাঙালির আক্ষেপ মেটানো।

    উল্লেখ্য, সদ্য রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বিধানসভা নির্বাচনে টালিগঞ্জ থেকে হারতেই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছিলেন শতদ্রু দত্ত। এদিকে, মেসি-কাণ্ড ঘিরে অ্যাকশন মোডে পুলিশ। এই আবহে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছে মেসির নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট টিমের। সেখানে বলা হয়েছে, যুবভারতীতে নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে সেখানে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মেসির টিম। চিঠিতে লেখা হয়েছে, সংরক্ষিত এলাকায় অনুমতি ছাড়া অনেক মানুষ ঢুকে পড়েছিলেন। এমনকী প্রায় ৪০ জন ফটোগ্রাফার ও ক্যামেরা অপারেটরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের অনুমোদন ছিল না। এই পরিস্থিতিতে শতদ্রু দিলেন বড় বার্তা।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Bengal/Lionel Messi Big Update: মেসি ফের আসবেন কলকাতায়? মিটবে আক্ষেপ? বড় দাবি রিপোর্টে
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