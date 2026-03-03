Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mohun Bagan Punishment Update: বড় জরিমানার মুখে মোহনবাগান, ফাঁকা মাঠে খেলতে হবে ম্যাচ, ঢুকতে পারবেন না ফ্যানরা

    শাস্তির মুখে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, 'আগামী ৬ মার্চের হোম ম্যাচে গ্যালারি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। সমর্থকদের কথা ভেবে সিদ্ধান্তটি পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্য আমাদের আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।'

    Published on: Mar 03, 2026 11:39 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বড় অঙ্কের জরিমানার মুখে পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শুধু তাই নয়, আগামী শুক্রবার (৬ মার্চ) ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে যুবভারতী স্টেডিয়াম যে ম্যাচ আছে, সেখানে পুরো ফাঁকা গ্যালারির সামনে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে খেলতে হবে বলে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। সেই কড়া পদক্ষেপ নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) তরফে কিছু জানানো না হলেও মোহনবাগানের তরফে দাবি করা হয়েছে যে ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল। কিন্তু তা খারিজ করে দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। যে সিদ্ধান্তে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করেছে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

    আগামী ৬ মার্চ ফাঁকা গ্যালারির সামনে খেলতে হবে দিমিত্রি পেত্রাতোসদের। (ছবি সৌজন্যে, সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    আগামী ৬ মার্চ ফাঁকা গ্যালারির সামনে খেলতে হবে দিমিত্রি পেত্রাতোসদের। (ছবি সৌজন্যে, সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)

    কী কারণে এরকম শাস্তির মুখে পড়তে হল মোহনবাগানকে?

    আর সেই শাস্তির নেপথ্যে আছে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে সমর্থকদের ব্যবহার। মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি যুবভারতীতে চেন্নাইয়িন ম্যাচের সময় সবুজ-মেরুন সমর্থকদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তুলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। সেজন্য মোহনবাগানের উপরে আর্থিক জরিমানা চাপানো হয়েছে। যা মেনে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষের তরফে।

    ফাঁকা গ্যালারিতেই ম্যাচ, মোহনবাগানের আর্জিতে লাভ হয়নি

    তবে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি ফাঁকা গ্যালারিতে ৬ মার্চের ম্যাচ খেলার যে নির্দেশ দিয়েছিল এআইএফএফ, তার বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছিল বলে মোহনবাগানের তরফে দাবি করা হয়েছে। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। মোহনবাগানের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে। ফলে ওড়িশার বিরুদ্ধে রুদ্ধদ্বার যুবভারতীতেই দিমিত্রি পেত্রাতোস, শুভাশিস বোস-সহ সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে খেলতে হবে।

    'মোহনবাগান সমর্থকরা আরও ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য'

    সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, ‘আগামী ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আমাদের হোম ম্যাচটিদর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইএফএফ ডিসিপ্লিনারি কমিটি, সেই বিষয়ে আমরা অত্যন্ত হতাশ। আমরা আর্থিক জরিমানাটি ভালোভাবে মেনে নিলেও আমাদের বিশ্বাস, পুরো স্টেডিয়াম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তটি হাজার০হাজার অনুরাগী ও আইন মেনে চবা সমর্থকদের প্রতি অবিচার, যাঁরা আমাদের ক্লাবের প্রাণস্পন্দন। সমর্থকদের স্বার্থে এই সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য যে আবেদন করেছিলাম আমরা, তা গ্রহণ করা হয়নি। ফুটবল সমর্থকদেরই সম্পদ। তাঁরা আরও ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য।’

    আইএসএলের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে মোহনবাগান

    মাঠের বাইরে সেরকম শাস্তির মুখে পড়লেও খেলার ময়দানে শীর্ষে আছে মোহনবাগান। আইএসএলের পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বর জায়গা দখল করে রেখেছে। তিন ম্যাচের শেষে ঝুলিতে আছে নয় পয়েন্ট। সমসংখ্যক ম্যাচে সমসংখ্যক পয়েন্ট থাকলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে আছে মোহনবাগান।

    News/Bengal/Mohun Bagan Punishment Update: বড় জরিমানার মুখে মোহনবাগান, ফাঁকা মাঠে খেলতে হবে ম্যাচ, ঢুকতে পারবেন না ফ্যানরা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes