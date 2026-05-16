    Monsoon and Rain Forecast in Kolkata: বর্ষা কবে ঢুকছে কলকাতায়? আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, ঝড় হবে দক্ষিণের কোন ৬ জেলায়?

    Monsoon and Rain Forecast in Kolkata: কেরলমে কবে বর্ষা ঢুকতে পারে, তা ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় কবে বর্ষার আগমন হবে? তারইমধ্যে আজ বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। কয়েকটি জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।

    Published on: May 16, 2026 10:30 AM IST
    By Ayan Das
    Monsoon and Rain Forecast in Kolkata: সময়ের আগেই কেরলমে বর্ষা চলে আসবে। তবে কলকাতায় কবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এসে পৌঁছাবে, তা বলার সময় এখনও আসেনি বলে জানালেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানীরা। এমনিতে কেরলমে বর্ষা আসার দিনক্ষণ হল ১ জুন। তবে ভারতীয় মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, ২৬ মে বর্ষা পৌঁছে যেতে পারে কেরলমে (মডেল হিসেবে চারদিন আগে আসতে পারে বা পরে আসতে পারে)। সেই পূর্বাভাসের পরে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতায় বর্ষা ঢোকার স্বাভাবিক দিনক্ষণ হল ১০ জুন। কিন্তু এবার কলকাতায় কখন বর্ষা আসবে, সে বিষয়ে কিছু বলার আগে কেরলমে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আগমনের অপেক্ষা করতে হবে।

    গাড়িতে বসে বৃষ্টি উপভোগ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে পিটিআই)
    তবে আবহবিদরাও সতর্ক করে বলেছেন যে এটা মাথায় রাখতে হবে যে কেরলমে কবে বর্ষা আসবে, তার সঙ্গে কলকাতায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আগমনের সরাসরি সম্পর্ক নেই। কারণ অনেক সময় এরকম হয়েছে যে কেরলমে সময়ের আগে এসেছে বর্ষা। কিন্তু কলকাতায় ‘লেট’ করেছে।

    বিকেল-সন্ধ্যার দিকে কলকাতায় বৃষ্টি আজ

    তারইমধ্যে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমনিতে আকাশ আংশিকভাবে মেঘলা থাকতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল ৬ টা ৩০ মিনিট থেকে শনিবার সকাল ৬ টা ৩০ মিনিট) ১৬.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়।

    দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন জেলায় ঝড় উঠবে?

    এমনিতে আজ সার্বিকভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) বৃষ্টি হবে। কয়েকটি জেলায় ঝড়ও উঠবে।

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। ওই ছ'টি জেলায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। সেজন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং নদিয়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

