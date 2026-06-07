Nabadwip Chairman Biman Krishna Saha: নবদ্বীপের পুরপ্রধান বিমান কৃষ্ণ সাহাকে ছোড়া হল ডিম, আইনজীবী পেলেন না তৃণমূল নেতা
আদালত চত্বরে প্রবেশের সময় অভিযুক্ত পুরপ্রধানকে লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ ডিম নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে আদালতের বাইরে ‘চোর চোর’ স্লোগানে সরব হয়ে ওঠেন উপস্থিত মানুষজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়।
নবদ্বীপ আদালত চত্বরে শনিবার এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহাকে আদালতে পেশ করাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আদালত চত্বরে প্রবেশের সময় অভিযুক্ত পুরপ্রধানকে লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ ডিম নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে আদালতের বাইরে ‘চোর চোর’ স্লোগানে সরব হয়ে ওঠেন উপস্থিত মানুষজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়।
পুলিশের গাড়িতে করে বিমান কৃষ্ণ সাহাকে আদালতে আনা হলে আদালত চত্বরে আগে থেকেই জড়ো হওয়া কয়েকশো মানুষের মধ্যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অভিযুক্তকে দেখেই জনতার একাংশ বিক্ষোভ শুরু করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এজলাসের বাইরে বিক্ষোভের কারণে কিছু সময়ের জন্য দরজা বন্ধ রেখেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে হয়।
ঘটনার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল আদালতে বিমান কৃষ্ণ সাহার পক্ষে কোনও আইনজীবী দাঁড়াতে রাজি না হওয়া। আদালত সূত্রে জানা যায়, তাঁর হয়ে মামলা পরিচালনার জন্য কোনও আইনজীবী এগিয়ে না আসায় আইনি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়েন তিনি। এই পরিস্থিতিতে বিমান সাহা বিচারকের কাছে আবেদন জানান, তাঁর মামলার শুনানি নবদ্বীপ আদালতের পরিবর্তে কৃষ্ণনগর আদালতে স্থানান্তর করা হোক। তবে বিচারক স্পষ্ট করে দেন, এই ধরনের আবেদন করার জন্য নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে।
এদিন আদালতে বিমান কৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে ত্রিপল ও ত্রাণসামগ্রী চুরি সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। আদালত ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আগামী ২০ জুন। পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত পৃথক মামলাতেও তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে আদালত অভিযুক্তকে আরও ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১২ জুন।
পুলিশ সূত্রে খবর, অতিরিক্ত হেফাজতের সময় বিমান কৃষ্ণ সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযোগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং সম্ভাব্য অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তকারীদের মতে, এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মামলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে আসতে পারে। পুরপ্রধানকে ঘিরে আদালত চত্বরে তৈরি হওয়া উত্তেজনা এবং আইনজীবীদের অনীহা গোটা ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের নজর এখন এই মামলার পরবর্তী অগ্রগতি এবং তদন্তের ফলাফলের দিকেই।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More