Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nabadwip Chairman Arrest: ত্রিপল, কম্বল এবং তন্তুজের শাড়ি চুরির অভিযোগে ভোররাতে আটক নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান

    শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ নবদ্বীপের বরালঘাট স্পোর্টিং ক্লাবে অভিযান চালানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সেখানে গিয়ে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল ত্রিপল, কম্বল এবং তন্তুজের শাড়ি।

    Published on: May 30, 2026 12:03 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নদিয়ার নবদ্বীপে সরকারি ত্রাণসামগ্রী মজুত রাখাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক ছড়াল। বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল এবং তন্তুজের শাড়ি উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহাকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার ভোররাত প্রায় ৩টে ৪০ মিনিট নাগাদ তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ থানায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

    নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহাকে আটক করেছে পুলিশ।
    নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহাকে আটক করেছে পুলিশ।

    পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ নবদ্বীপের বরালঘাট স্পোর্টিং ক্লাবে অভিযান চালানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সেখানে গিয়ে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল ত্রিপল, কম্বল এবং তন্তুজের শাড়ি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি খাতে বরাদ্দ হওয়া এই ত্রাণসামগ্রী দীর্ঘদিন ধরে ওই ক্লাবে মজুত রাখা হয়েছিল।

    ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে এই তথ্য যে, যে ক্লাব থেকে ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে সেটি চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহার বাড়ির পাশেই অবস্থিত। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এই মজুতকরণের সঙ্গে পুরপ্রধানের যোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযানের পর গভীর রাতে বিশাল পুলিশবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বিমানকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে পৌঁছন তদন্তকারীরা। তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অনেকেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেই সময় চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে জলের বোতল এবং জুতোও ছোড়া হয়। একটি জুতো গিয়ে তাঁর মাথায় লাগে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে তৎপর হতে হয়।

    তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিমানকৃষ্ণ সাহা। তাঁর দাবি, ত্রাণসামগ্রী মজুত রাখা বা দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও পুলিশ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া সামগ্রী এবং তার উৎস খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনার পর নবদ্বীপের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সরকারি ত্রাণসামগ্রী কীভাবে ক্লাবে পৌঁছল, কার নির্দেশে সেখানে রাখা হয়েছিল এবং এর পিছনে কোনও আর্থিক অনিয়ম রয়েছে কি না, সেই সমস্ত বিষয় এখন তদন্তের আওতায় এসেছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Nabadwip Chairman Arrest: ত্রিপল, কম্বল এবং তন্তুজের শাড়ি চুরির অভিযোগে ভোররাতে আটক নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes