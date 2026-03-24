Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rain Forecast in South Bengal Update: ২ দিন ‘শান্ত’, পরের ৩ দিন ঝড়-বৃষ্টি জেলায়-জেলায়, দক্ষিণবঙ্গে পারদ নেবে ইউ-টার্ন

    দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় বড় বদল! দু'দিন শান্ত থাকার পর জেলায়-জেলায় শুরু হবে ঝড়-বৃষ্টি। কয়েকদিন পর থেকে নামবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পারদ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ আপডেট ও বৃষ্টির পূর্বাভাস জানতে পড়ুন বিস্তারিত।

    Published on: Mar 24, 2026 4:37 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বুধবার ও বৃহস্পতিবার কিছুটা 'শান্ত' থাকবে ঝড়-বৃষ্টি। আর তার জেরে চড়বে পারদ। কিন্তু বৃষ্টি নামলেই নিম্নমুখী হবে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার সেরকম বৃষ্টি হবে না দক্ষিণবঙ্গে। তবে শুক্রবার থেকে পালটাবে আবহাওয়ার মতিগতি। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলায়। পরপর তিনদিন সেরকম থাকবে আবহাওয়া। সোমবার থেকে আবারও ‘শান্ত’ হয়ে যাবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী চারদিনে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। তারপর আবার দুই থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যাবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

    শুক্রবার থেকে ঝড়-বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে রাজ কে রাজ/হিন্দুস্তান টাইমস)

    দক্ষিণবঙ্গে কবে কবে ঝড়-বৃষ্টি হবে?

    ১) বুধবার এবং বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি ১১টি জেলার (কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ২) শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়ের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেদিন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং ঝাড়গ্রামে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইবে। ওই চারটি জেলার অনেকাংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও হবে।

    আবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ওই জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি।

    ৩) শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার অনেকাংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও হবে। সেইসঙ্গে প্রতিটি জেলায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। তাই প্রতিটি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    ৪) রবিবারও ঝড়ের জন্য দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে ঝড়ের বেগ কিছুটা কম থাকবে। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আর বৃষ্টির দাপটও কিছুটা কমবে। সেদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে।

    ৫) সোমবার পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং নদিয়ার একটি বা দুটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes