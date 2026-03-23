SC on Chingrighata Metro Work: ‘উন্নয়ন আটকানোর জেদ…’, চিংড়িঘাটা মেট্রো মামলায় মমতা সরকারকে তুলোধোনা সুপ্রিম কোর্টের

চিংড়িঘাটা মেট্রো জট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে কানমলা খেল রাজ্য সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা করে কঠোর ভাষায় শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে যে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না। রাজ্য সরকার যদি মামলা তুলে নেয়, তাহলে ঠিক আছে। নাহলে মামলা সরাসরি খারিজ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। সেইসঙ্গে মমতা সরকারকে তুলোধোনা করে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে যে মেট্রোর কাজ নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কারণ দর্শানো হচ্ছে। এরকম উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। মমতা সরকার উন্নয়ন আটকানোর জেদ করছে বলেও ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।
সোমবার ভারতের প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ করতে হবে। সময়সীমা বেঁধে দেবে হাইকোর্ট। সেইমতো কাজ করতে হবে বলে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি। সেইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলেছেন যে চিংড়িঘাটা মেট্রো সংক্রান্ত কাজে নিজেদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গাফিলতি করেছে। কখনও বলা হচ্ছে উৎসব আছে। কখনও বলা হচ্ছে পরীক্ষা হবে। এখন আবার ভোটের যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে বলে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।
