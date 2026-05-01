Repolling in WB Election 2026: কাল ১৫ বুথে ফের ভোট হবে, তালিকায় নেই ‘পুষ্পা’-র বিধানসভার নাম, কোথায় কোথায়?

Repolling in WB Election 2026: কাল ১৫ বুথে ফের ভোট হবে, তালিকায় নেই ‘পুষ্পা’-র বিধানসভার নাম, কোথায় কোথায়?
Repolling in WB Election 2026: শনিবার ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচন হবে। ১১টি বুথ পড়ছে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে। বাকি চারটি বুথ ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ছে। কোন কোন বুথে? পুরো তালিকা দেখে নিন।
Repolling in WB Election 2026: পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পাঠানো চিঠিতে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার (২ মে) মোট ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচন করতে হবে। তার মধ্যে ১১টি বুথ পড়ছে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে। বাকি চারটি বুথ ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ছে। শনিবার সকাল সাতটা থেকে ওই ১৫টি বুথে ভোটদান শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত।
'পুষ্পা' বনাম ‘সিংহম’
তবে যে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বুথের ইভিএমে টেপ লাগিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছিল, সেখানে আপাতত পুনর্নির্বাচনের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, ফলতা বিধানসভার প্রায় ৩০টি বুথে পুনরায় ভোট করার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। বিজেপির তরফেও ফলতার একাধিক বুথে ফের ভোটগ্রহণের আর্জি জানানো হয়। কিন্তু আপাতত ফলতার বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি কমিশনের তরফে। যে বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন 'পুষ্পা' জাহাঙ্গীর খান।
আরও পড়ুন: Rain Forecast till 7th May: ভোটগণনার দিন বৃষ্টির সঙ্গে ৬০ কিমিতে ঝড় উঠবে ১৫ জেলায়, কবে থেকে ফের কমে যাবে?
বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের আগে 'পুষ্পা'-র এলাকায় গিয়ে 'সিংঘম' আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা যে হুঁশিয়ারি দেন, সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলে। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, দেশজুড়েই হইচই শুরু হয়ে যায়। ভোটের দিনও ফলতায় বিশেষ জোর দেন পুলিশ পর্যবেক্ষক। কিন্তু তারপরও ফলতার বিভিন্ন বুথে ভোটগ্রহণ নিয়ে অভিযোগ ওঠে।
আরও পড়ুন: WB Assembly Election Result: '২০১১ সালের থেকেও এবার পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে অনেক বেশি'
মগরাহাট পশ্চিমের কোন ১১টি বুথে ফের ভোট?
১) ৪৬: উত্তর ইয়ারপুর এফ.পি. স্কুল (রুম ২)
২) ১২৬: নাজরা এফ.পি. স্কুল (রুম ১)
৩) ১২৭: নাজরা এফ.পি. স্কুল (রুম ২)
৪) ১২৮: দেউলা এফ.পি. স্কুল (রুম ১)
৫) ১৪২: ঘোলানোয়াপাড়া বালিকা উচ্চ মাদ্রাসা (রুম ২)
৬) ২১৪: একতারা মলয়া এফ.পি. স্কুল (রুম ১)
৭) ২১৫: একতারা মলয়া এফ.পি. স্কুল (রুম ২)
৮) ২১৬: একতারা মলয়া ধোড়া এফ.পি. স্কুল (রুম ১)
৯) ২৩০: বহিরপুয়া কুরকুড়িয়া এফ.পি. স্কুল (রুম ১)
১০) ২৩১: বহিরপুয়া কুরকুড়িয়া এফ.পি. স্কুল (রুম ১)
১১) ২৩২: বহিরপুয়া কুরকুড়িয়া এফ.পি. স্কুল (রুম ১)
আরও পড়ুন: Voter's Death Fact Check by EC: জওয়ানের ধাক্কায় প্রাণ হারান বৃদ্ধ ভোটার? TMC-র 'ভুয়ো দাবি' উড়িয়ে প্রমাণ পেশ EC-র
ডায়মন্ড হারবারের কোন ১১টি বুথে ফের ভোট?
১) ১১৭: বাগদা জুনিয়র হাই স্কুল
২) ১৭৯: চন্দা এফ.পি. স্কুল (রুম ২)
৩) ১৯৪: হরিদেবপুর এফ.পি. স্কুল
৪) ২৪৩: রায়নগর এফ.পি. স্কুল (রুম ২)
