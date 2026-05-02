    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    ৪ মে রাজ্যে ২৯৩ আসনের ভোট গণনা, ফলতায় ফের নতুন করে ভোটগ্রহণ, বড় নির্দেশ কমিশনের

    ফলতা বিধানসভায় ভোটগ্রহণ যেহেতু ২১ মে, তাই রাজ্যে ৪ মের ভোট গণনা ২৯৩ টি আসনে হবে। এরপর ২১ মে ফলতায় হবে ফের ভোট। ফলতায় ফের ২৪ মে হবে ভোট গণনা।

    Published on: May 02, 2026 10:39 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাজ্যে ১৫ বুথে ইতিমধ্যেই পুনরায় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে। এদিকে, ফলতা বিধানসভা ভোট নিয়ে নতুন করে এক নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। ফলতায় ফের ২১ মে হবে ভোট গ্রহণ। এমনই নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কমিশন সাফ বলছে, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে যে ভোটগ্রহণ হয়েছে, তা পুরোটাই বাতিল করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, শনিবার পশ্চিমবঙ্গের ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ২৮৫টি ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোট হবে।

    ৪ মে রাজ্যে ২৯৩ আসনের ভোট গণনা, ফলতায় ফের নতুন করে ভোটগ্রহণ। (প্রতীকী ছবি)
    ফলতা বিধানসভায় ভোটগ্রহণ যেহেতু ২১ মে, তাই রাজ্যে ৪ মের ভোট গণনা ২৯৩ টি আসনে হবে। এরপর ২১ মে ফলতায় হবে ফের ভোট। ফলতায় ফের ২৪ মে হবে ভোট গণনা। ২১ মে, সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে। এদিকে, ভোটের পরও অশান্তি পিছু ছাড়েনি ফলতাকে। শুক্রবার সূত্রপাত। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় ফলতায়। বিজেপি কর্মীদের উপর মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ফলতার হাশিমনগর। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। হুমকি, ভয় দেখানোর অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, বেশ কিছু রিপোর্ট দাবি করছে ফলতায় পুনর্নির্বাচন সংক্রান্ত স্ক্রুটিনিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য ধরা পড়েছে। স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে যান কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। তিনি রিপোর্ট পাঠান দিল্লিতে। এরপরই ফলতা ঘিরে এমন পদক্ষেপ করে কমিশন। এর আগে, ফলতায় বেশ কয়েকটি বুথে ইভিএমে টেপ লাগিয়ে বিভিন্ন দলের প্রতীক ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

    উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফা ভোটের শুরু থেকেই খবরের শিরোনাম কেড়েছএ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা সেখানে দায়িত্ব পেতেই ফলতা ঘিরে লাইমলাইট তৈরি হয়। এদিন, ডায়মন্ডহারবার, মগরাহাট বিধানসভা মিলিয়ে ১৫ বুথে পুনরায় নির্বাচন হয়। তবে স্থানীয়রা অভিযোগে সরব হতেই তপ্ত হয় ফলতা।

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

