RG Kar Protester to Abhishek Banerjee: 'চিকিৎসার দরকার হলে বলবেন, বিনা পয়সায়….', অভিষেককে খোঁচা RG কর আন্দোলনের ‘মুখ’-র

RG Kar Protester to Abhishek Banerjee: 'চিকিৎসার দরকার হলে বলবেন, বিনা পয়সায়….', অভিষেককে খোঁচা RG কর আন্দোলনের ‘মুখ’-র
RG Kar Protester to Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং ঘটনার অন্যতম ‘মুখ’। চরম কটাক্ষ করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।
RG Kar Protester to Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসপাতালে ভরতি নেওয়া হয়নি। বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে তাঁর মাথায় মারা হয়েছে। আর সেই আবহে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক এবং কল্যাণকে কটাক্ষ করলেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম ‘মুখ’ আসফাকুল্লা নাইয়া। কটাক্ষ করে তিনি বলেন যে প্রয়োজন হলে বিনামূল্যে তাঁদের ‘চিকিৎসা’ করে দেবেন।
প্রেসক্রিপশন ও ডিগ্রি পেয়ে যাবেন, কটাক্ষ আসফাকুল্লার
আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম ‘মুখ’ আসফাকুল্লা বলেন, ‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণবাবুদের (কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়) চিকিৎসার দরকার হলে আমায় বলতে পারেন।বিনা পয়সার ক্যাম্প করার জন্য বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে প্রেসক্রিপশন আর ডিগ্রির খোঁজ করছিলেন - একসঙ্গে দুটোই পেয়ে যাবেন। ৮,০০০-র বেশি রোগীকে ফ্রি (বিনামূল্যে) চিকিৎসা করার অভিজ্ঞতা আছে।’
'আসফাকুল্লার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিল মমতা সরকার', ওঠে অভিযোগ
এমনিতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং ঘটনার পরে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে অন্যতম প্রতিবাদী 'মুখ' ছিলেন আসকাফুল্লা। যে আন্দোলনের জেরে চরম অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।
সেই পরিস্থিতিতে আসফাকুল্লা-সহ আন্দোলনে যোগ দেওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছিল মমতা সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন যে কখনও বাড়িতে পুলিশ যাচ্ছে, কখনও আবার নিয়মের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছা করে তাঁদের পছন্দের জায়গায় পোস্টিং দিচ্ছে না মমতা সরকার।
আসফাকুল্লার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল মমতার সরকার
গত বছর জানুয়ারিতে কাকদ্বীপে আসফাকুল্লার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল মমতা সরকারের পুলিশ। অভিযোগ করা হয়েছিল যে স্পেশালিস্ট চিকিৎসক নন আসফাকুল্লা। তারপরও স্পেশালিস্ট পরিচয় দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন বলে অভিযোগ তোলা হয় রাজ্যের তরফে। পুলিশের তরফে নোটিশও পাঠানো হয়েছিল মমতার আমলে। বিষয়টি নিয়ে আদালতেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন আসফাকুল্লা।
