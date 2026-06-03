Sourav Ganguly Security: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা কমাল রাজ্য সরকার, Z থেকে নামিয়ে Y ক্যাটাগরি
প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এতদিন তিনি Z ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন। এবার সেই নিরাপত্তা কমিয়ে Y ক্যাটাগরিতে আনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।
প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এতদিন তিনি Z ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন। এবার সেই নিরাপত্তা কমিয়ে Y ক্যাটাগরিতে আনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভিআইপিদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হয়।
সাম্প্রতিক নিরাপত্তা মূল্যায়নের পরই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা স্তর কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর জন্য Z ক্যাটাগরির নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় কম বলে মনে করা হয়েছে। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতদিন Z ক্যাটাগরির নিরাপত্তার আওতায় সৌরভের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী থাকতেন।
নতুন ব্যবস্থায় Y ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বজায় থাকবে, তবে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা কিছুটা কমবে। যদিও তাঁর নিরাপত্তা পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হচ্ছে না এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি ও ক্রীড়াবিদদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করে রাজ্য প্রশাসন। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের পাশাপাশি প্রশাসক হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে তাঁর নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই জনমনে আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। তবে নিরাপত্তা কমানোর পিছনে কোনও নির্দিষ্ট হুমকি, রাজনৈতিক কারণ বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ প্রতিবেদনে করা হয়নি। প্রশাসনিক পর্যালোচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখন থেকে Y ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বলয়েই থাকবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More