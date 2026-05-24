South Bengal Rain Forecast: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা, কবে থেকে নামবে পারদ?

South Bengal Rain Forecast: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা, কবে থেকে নামবে পারদ?
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রবিবার শহরে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার পাশাপাশি বিকেলের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও দমকা ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে আজ থেকে আগামী ২৭ তারিখ পর্যন্ত উত্তরের সব জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকবে। এর মধ্যে অনেক জায়গায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে।
হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং একটি ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্তন এসেছে। এর জেরে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কিছু জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হয়নি।
আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার কলকাতা-আলিপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তিও বজায় রয়েছে। আগামী ২৮ তারিখ থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। এর আগে ২৫ এবং ২৬ তারিখ অস্বস্তিকর গরমের সতর্কতা জারি থাকবে।
আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া খামখেয়ালি থাকতে পারে। কখনও রোদ, কখনও মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে বৃষ্টির পরে ফের তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে না থাকা, গাছের নীচে আশ্রয় না নেওয়া এবং প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।
