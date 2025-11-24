Edit Profile
    SSC Class XI-XII Final Vacancy List: শূন্যপদ কমল অঙ্ক-সহ SSC-র একাদশ-দ্বাদশের একাধিক বিষয়ে, শুরুতেই কাদের নাম বাদ?

    স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শূন্যপদ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কিন্তু শূন্যপদ বাড়ল না। উলটে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শূন্যপদ কমে গেল।

    Published on: Nov 24, 2025 1:49 PM IST
    By Ayan Das
    ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশের আগে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করা হল। স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) তরফে জানানো হয়েছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে যে শূন্যপদের তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেটাই প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সহকারী শিক্ষক পদে মোট শূন্যপদের সংখ্যা হল ১২,৪৪৫। অর্থাৎ কিছুটা কমে গেল শূন্যপদের সংখ্যা। প্রাথমিকভাবে ১২,৫১৪টি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আভাস দিয়েছিলেন যে শূন্যপদে বাড়তে পারে। কিন্তু শূন্যপদ বাড়ল না। উলটে ৬৯টি পদ কমে গেল।

    স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শূন্যপদ কমে গেল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    কোন বিষয়ে কতগুলি শূন্যপদের সংখ্যা কমল?

    ১) অ্যাকাউন্টেন্সি (স্নাতকোত্তর): ১৭৮, একই থাকল।

    ২) কৃষি (স্নাতকোত্তর): ১, , একই থাকল।

    ৩) অ্যাগ্রোনমি (স্নাতকোত্তর): ৪০, একই থাকল।

    ৪) অ্যানথ্রোপলজি (স্নাতকোত্তর): ১২, একই থাকল।

    ৫) আরবিক (স্নাতকোত্তর): ৩১, একই থাকল।

    ৬) বাংলা (স্নাতকোত্তর): ৩৯০, একই থাকল।

    ৭) বায়োলজিক্যাল সায়েন্স (স্নাতকোত্তর): ৯১৬ হয়ে গেল। আগে ছিল ৯১৯টি।

    ৮) কেমিস্ট্রি (স্নাতকোত্তর): ১,১৯৪টি শূন্য়পদ দেওয়া হয়েছিল। সেটা কমিয়ে ১,১৮৩ করা হল।

    ৯) কমার্স (স্নাতকোত্তর): ৬২২, একই থাকল।

    ১০) কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (স্নাতকোত্তর): ২৬৩টি শূন্যপদ। সেটা কমিয়ে ২৫৭ করে দেওয়া হল।

    ১১) কম্পিউটার সায়েন্স (স্নাতকোত্তর): ২১৫-র জায়গায় শূন্যপদের সংখ্যা দাঁড়াল ২০২।

    ১২) ইকোনমিক্স বা অর্থনীতি (স্নাতকোত্তর): ৫০৬, একই থাকল।

    ১৩) এডুকেশন (স্নাতকোত্তর): ১,১৪৭টি শূন্যপদ ছিল। দুটি শূন্যপদ কমে গিয়েছে।

    ১৪) ইংরেজি (স্নাতকোত্তর): ৫৯৪, একই থাকল।

    ১৫) পরিবেশবিদ্যা (স্নাতকোত্তর): ৪৩, একই থাকল।

    ১৬) ভূগোল (স্নাতকোত্তর): ৪৬৩, একই থাকল।

    ১৭) হিন্দি (স্নাতকোত্তর): ৩৩, একই থাকল।

    ১৮) ইতিহাস (স্নাতকোত্তর): ৫৭২, একই থাকল।

    ১৯) হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হোম নার্সিং (স্নাতকোত্তর): ৮১ট ছিল, সেটা কমে ৭৯ হয়ে গেল।

    ২০) হোম সায়েন্স (স্নাতকোত্তর): ১, একই থাকল।

    ২১) অঙ্ক (স্নাতকোত্তর): ৭৮৫টি ছিল, কমিয়ে ৭৮২ করা হল।

    ২২) মিউজিক (স্নাতকোত্তর): ৩২, একই থাকল।

    ২৩) নেপালি (স্নাতকোত্তর): ১, একই থাকল।

    ২৪) নিউট্রিশন (স্নাতকোত্তর): ২৭০ হয়ে গেল। আগে ২৭৩ ছিল।

    ২৫) পার্সিয়ান (স্নাতকোত্তর): ১, একই থাকল।

    ২৬) ফিলোজফি (স্নাতকোত্তর): ১,১৬১টি শূন্য ছিল। কমে ঠেকল ১,১৫৮-তে।

    ২৭) ফিজিক্যাল এডুকেশন (স্নাতকোত্তর): ১৬, একই থাকল।

    ২৮) ফিজিক্স (স্নাতকোত্তর): একধাক্কায় ২০টি কমিয়ে দেওয়া হল। আগে ছিল ৮৮১টি। সেটা কমে ৮৬১ হয়ে গেল।

    ২৯) পলিটিক্যাল সায়েন্স (স্নাতকোত্তর): ১,৩৭৩, একই থাকল।

    ৩০) সাইকোলজি (স্নাতকোত্তর): ২২টি ছিল। কমে ২১-তে ঠেকল।

    ৩১) সংস্কৃত (স্নাতকোত্তর): ৫০২টি ছিল। নয়া তালিকায় সেটা ৫০০ করে দেওয়া হল।

    ৩২) সাঁওতালি (স্নাতকোত্তর): ৪৩, একই থাকল।

    ৩৩) সোশিয়োলজি (স্নাতকোত্তর): ৮২, একই থাকল।

    ৩৪) স্ট্যাটিস্টিক্স (স্নাতকোত্তর): ১৯, একই থাকল।

    ৩৫) উর্দু (স্নাতকোত্তর): ১৭, একই থাকল।

    ৩৬) ভিস্যুয়াল আর্টস (স্নাতকোত্তর): ১, একই থাকল।

    তারইমধ্যে এসএসসির তরফে জানানো হয়েছে, ভেরিফিকেশনের পরে বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়েই ১০৬ জন প্রার্থীর নাম বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মূলত অভিজ্ঞতার নম্বরের ক্ষেত্রে গলদ এবং জাতিগত শংসাপত্রে ভুয়ো তথ্যের কারণে ওই প্রার্থীদের বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে এসএসসির তরফে।

