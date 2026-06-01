Suvendu on Abhishek CID Case: ২ তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ পেয়ে অভিষেকের বাড়িতে CID, শুভেন্দু বলতেই সাসপেন্ড করল TMC

Suvendu on Abhishek CID Case: ২ তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ পেয়ে অভিষেকের বাড়িতে CID, শুভেন্দু বলতেই সাসপেন্ড করল TMC
Suvendu on Abhishek CID Case: দুই তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কের অভিযোগের প্রেক্ষিতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে বাড়িতে সিআইডি যায়, জানালেন শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল কংগ্রেস।
Suvendu on Abhishek CID Case: বিধানসভায় জাল সই-কাণ্ড সামনে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেসেরই দুই বিধায়কের কারণে। ফাঁস করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার তিনি জানিয়েছেন, বিধায়কদের জাল সই নিয়ে অভিযোগ করেন তৃণমূলের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। আর সেটার ভিত্তিতেই বিধানসভার তরফে পরবর্তীতে পদক্ষেপ করা হয়। মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় সিআইডির হাতে। আর সেই রেশ ধরেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি যায় বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। আর মুখ্যমন্ত্রী সেই খবর ফাঁস করতেই উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপনকে দলবিরোধী বিরোধী কাজের অভিযোগে বহিষ্কার করে দিয়েছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুকে চিঠিও পাঠানো হয়েছে।
এটা কাপুরুষতা, বিস্ফোরক অভিযোগ কুণালের
পুরো বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও মুখ খুলেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘এবার বিধানসভা নির্বাচনে দলনেত্রী আমায় মনোনয়ন দিয়েছেন। দলের প্রতীকেই আমি এবং আমরা বিধায়ক। ফলপ্রকাশের এক মাসও হয়নি। তার আগেই দলে বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা? দলের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ? তাহলে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কেন? আজ দিদি মুখ্যমন্ত্রী হলে তো অনেকে মন্ত্রী হওয়ার লবি করত। এখন হঠাৎ নানা কারণ দেখিয়ে দূরত্ব? এটা কাপুরুষতা।’
'হাঁটু কাঁপছে?', ঋতব্রতদের নিশানা কুণালের
সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দলের কর্মপদ্ধতি নিয়ে দলের বৈঠকে খোলাখুলি বলব। প্রয়োজনে প্রকাশ্যে বলব। কিন্তু দলের পাশে থেকে। তাতে কাজ না হলে তারপর দেখা যাবে। তার আগেই ভালো সাজার এত চেষ্টা? অনেকের এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো? যাঁরা দলের কাছ থেকে বহু দায়িত্ব, পদ, ক্ষমতা এতদিন পেয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন আজ সামনে আছেন? বাকিরা কোথায়?’
তিনি আরও বলেন, 'দলের ভালোর সময়ে ক্ষমতা, ছবি, সেলফি; আর খারাপ সময়ে হাঁটু কাঁপছে???? ভয়??? আপনি বিরোধী বিধায়ক হতে ভয়??? সরকারপক্ষে থাকলে সাহসী?? দলের তরফে বিধায়ক হওয়ার পর দলের বৈঠক নিয়ে কোনো বক্তব্য থাকলে দলকে না জানিয়ে গোপনে প্রতিপক্ষের কাছে অভিযোগ? এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা!!! কর্মীরা বিচার করবেন। দল আবার ঢেলে সাজাবেন নেত্রী। একটু অপেক্ষা করা গেল না?'
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।