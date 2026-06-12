CM On Hawkar: ‘প্রাথমিকভাবে সরে যান, আস্তে আস্তে সরকারি স্কিম আসবে’, হকার উচ্ছেদ ইস্যুতে CM শুভেন্দু
Suvendu Adhikari on Hawkar: ফুটপাথ দখল করে হকারদের ব্যবসা চালানো প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন,' ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অধিকার জনগণের রয়েছে। সেই ফুটপাথ জবরদখল করার অধিকার কারও নেই।'
রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সরকার আসার পর থেকেই একাধিক জায়গায় ফুটপাথ দখল করে থাকা হকারদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, এই হকারদের পুনর্বাসন হবে কি! কোথায় যাবেন এই হকাররা? তা নিয়ে এদিন আশ্বাসের সুর শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর তরফে। হকারদের জন্য পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হবে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন বক্তব্যে।
ফুটপাথ দখল করে হকারদের ব্যবসা চালানো প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন,' ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অধিকার জনগণের রয়েছে। সেই ফুটপাথ জবরদখল করার অধিকার কারও নেই। যেখানে সরকারের ফাঁকা জমি রয়েছে, যেখানে জনগণের কোনও প্রয়োজন নেই, সেখানে বৈধ-অবৈধভাবে যদি বসে থাকেন, তবে মানবিকভাবে দেখব।' তিনি আরও বলেন, ‘ কিন্তু আপনি নিউ মার্কেট রাস্তা দখল করে নেবেন, মোটর সাইকেলও যেতে পারবে না। রাজাবাজারটা বেহাত হয়ে যাবে। খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজে আপনি যা খুশি করবেন, এটার জন্য আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি পাবলিক। কলকাতার বড় বড় চওড়া রাস্তা, জনগণের হাঁটার ফুটপাথ এটা দেওয়ার অধিকার আমাকে কেউ দেয়নি।’ বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারের সাংবাদিক বৈঠকে এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘জনগণের স্বার্থ যেখানে যুক্ত রয়েছে সেখানে জনগণের স্বার্থই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। কোনও মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে না।’
উল্লেখ্য, সদ্য যাদবপুরে হকার উচ্ছেদ ইস্যুতে প্রতিবাদে নামে সিপিএম। পুলিশের পদক্ষেপও চলে। যাদবপুরে প্রতিবাদে নেমে আহত হন সৃজন ভট্টাচার্য সহ অনেকে। এদিকে, উচ্ছেদের জেরে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার ফলে বহু হকারেরই মাথায় হাত। পুজোর আগে, তাঁদের ব্যবসা কোনপথে যাবে, তা নিয়ে রয়েছে বহুজনের উদ্বেগ!
এদিকে, বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচি হকারদের পুনর্বাসনের জন্য চিঠিও লিখেছেন। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,' প্রাথমিকভাবে সরে যান। আস্তে আস্তে সরকারি স্কিম আসবে। হকারদের জন্য শ্রমদপ্তরের স্কিম রয়েছে, আপনি সে সুবিধা পাবেন।'
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More