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    Taratala Disaster Ex-Gratia: তারাতলা বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

    শুভেন্দু জানান, মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি আহতদের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

    Published on: Jun 25, 2026 1:04 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দুর্ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দিতে গিয়ে তিনি জানান, মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি আহতদের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মৃতদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

    Kolkata, Jun 24 (ANI): West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari visited SSKM Hospital and met those injured in the Taratala warehouse shed collapse incident, in Kolkata on Wednesday. (CMO/ANI Video Grab) (CMO )
    Kolkata, Jun 24 (ANI): West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari visited SSKM Hospital and met those injured in the Taratala warehouse shed collapse incident, in Kolkata on Wednesday. (CMO/ANI Video Grab) (CMO )

    বিধানসভায় বক্তব্যের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। আহতদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সরকার আপনাদের পাশে আছে।' দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের ভূমিকা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বুধবার দুপুরে গুদাম ধসের প্রায় ৩০ মিনিটের মধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু হয়ে যায়। প্রথমে কলকাতা পুলিশ, দমকলকর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন। পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে যোগ দেয়।

    মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বুধবার রাতভর উদ্ধার অভিযান চলেছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। উদ্ধারকাজে যাতে কোনও বাধা না তৈরি হয়, সেই কারণে আমি প্রথমে ঘটনাস্থলে যাইনি। পরে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলে ঘটনাস্থল এবং হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেছি।' সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ২৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তবে এখনও কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণে উদ্ধারকাজ বন্ধ করা হয়নি।

    এদিকে ঘটনার তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে। এই দলে রয়েছেন গোয়েন্দা বিভাগের এসিপি জয়সূর্য মুখোপাধ্যায়, হোমিসাইড বিভাগের অফিসার-ইন-চার্জ দেবাশিস দত্ত, ইন্সপেক্টর হিরক দলপতি, গুণ্ডাদমন শাখার ইন্সপেক্টর সরফরাজ আহমেদ এবং তারাতলা থানার দুই সাব-ইন্সপেক্টর মানস ভট্টাচার্য ও কুশল মণ্ডল। পুলিশ ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন গুদাম নির্মাণের সুপারভাইজার, ঠিকাদার, লোহার কাঠামো প্রস্তুতকারক, জমির লিজগ্রহীতা এবং নির্মাণ পরিকল্পনার অনুমোদন সংক্রান্ত এক মধ্যস্থতাকারী। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন এই ঘটনায় আরও কারও গাফিলতি বা ভূমিকা ছিল কি না। প্রয়োজন হলে আরও গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তারাতলা বিপর্যয় ঘিরে রাজ্যজুড়ে শোক ও ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছে। ক্ষতিপূরণের ঘোষণা এবং দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দিয়ে প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছে। এখন সকলের নজর উদ্ধার অভিযানের অগ্রগতি এবং তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফলের দিকে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/Taratala Disaster Ex-Gratia: তারাতলা বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
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