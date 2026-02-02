WB Winter Forecast till 8th February: মাঘের শেষলগ্নে পারদ পড়বে বাংলায়? মঙ্গলে ৩ জেলায় ঘন কুয়াশা, কেমন থাকবে আবহাওয়া?

WB Winter Forecast till 8th February: মাঘের শেষলগ্নে পারদ পড়বে বাংলায়? মঙ্গলে ৩ জেলায় ঘন কুয়াশা, কেমন থাকবে আবহাওয়া?
ফেব্রুয়ারির শুরুতেই পরপর দু'দিন কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গার তাপমাত্রা কমে গিয়েছে। তবে খুব বেশি তাপমাত্রা পতনের সম্ভাবনা নেই। মোটামুটি এই স্তরেই থাকবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের তাপমাত্রা)। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আগামী এক সপ্তাহে মোটামুটি একই স্তরে থাকবে উত্তরববঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গ (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা) এবং দক্ষিণবঙ্গের (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) কোনও জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন পরিবর্তন হবে না।
মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। তবে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে শুধুমাত্র মঙ্গলবার। সপ্তাহের দ্বিতীয় কর্মদিবসে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের একটি বা দুটি অংশে ঘন কুয়াশা পড়বে। ওই তিনটি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কমে যাবে দৃশ্যমানতা।
আবার দক্ষিণবঙ্গে সেরকম কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার এবং বুধবার চারটি জেলার (দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। বাকি জেলাগুলিতে কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়নি।