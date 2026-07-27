Bengal New Thermal Power Plants: বাংলায় ৩ নয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে, ২টিই পুরুলিয়ায়, ৩০০০০ কোটি টাকার লগ্নির আশা

Bengal New Thermal Power Plants: বাংলায় ৩ নয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে, ২টিই পুরুলিয়ায়, ৩০০০০ কোটি টাকার লগ্নির আশা
Bengal New Thermal Power Plants: পশ্চিমবঙ্গে তিনটি নয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। দুটিই হচ্ছে পুরুলিয়ায়। অপরটি কোথায় হবে? ওই তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের হাত ধরে ৩০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে পারে।
Bengal New Thermal Power Plants: তিনটি নয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অনুমোদন দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর সেই মেগা প্রকল্পের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে ৩০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, ওই তিনটি ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটিই হবে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার একটি সাঁওতালডিহিতে ওই দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। আর রাজ্য সরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (WBPDCL) অধীনে তৃতীয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হবে বীরভূমে বক্রেশ্বরে।
সরকারি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১০,৭০০ কোটি টাকার লগ্নি
সূত্রের খবর, পিপিপি মডেলে যে দুটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, তার হাত ধরে আগামী বছরচারেক বা বছরপাঁচেকে মোট ২০,০০০ কোটি টাকার লগ্নি আসতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেজন্য ইতিমধ্যে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে। আবার বক্রেশ্বরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিনিয়োগের অঙ্কটা ১০,৭০০ কোটি টাকার মতো হবে বলে সূত্রের খবর।
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গ্রীষ্মের সময় চাহিদা বেশি থাকে, জোগানের অভাব হয়
সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ওই তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে দাবি করেছেন রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, গ্রীষ্মকালে যখন চাহিদা তুঙ্গে থাকে, তখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার আওতাধীন অঞ্চলে ১০,০০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড মিলিয়ে সেই চাহিদা মেটাতে পারে না। বর্তমানে দুটি সংস্থার মিলিত ক্ষমতা ৭,০০০ মেগাওয়াটের আশপাশে আছে।
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আত্মনির্ভর হবে পশ্চিমবঙ্গ
সেই পরিস্থিতিতে বাকি চাহিদা মেটাতে রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা এনটিপিসি এবং দামোদম ভ্যালি কর্পোরেশনের (ডিভিসি) মতো সংস্থার থেকে বিদ্যুৎ নিতে হয় বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, অনেক সময় খোলা বাজার থেকে বাড়তি টাকা দিয়েও বিদ্যুৎ কিনতে হয়। সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে এবং আত্মনির্ভর হতেই তড়িঘড়ি এত ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পথে হেঁটেছে রাজ্য সরকার।
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