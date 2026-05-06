TMC Councilor Arrested: বেআইনি গুলি নিয়ে বিমানবন্দরে, তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করল পুলিশ

TMC Councilor Arrested: বেআইনি গুলি নিয়ে বিমানবন্দরে, তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করল পুলিশ
দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূজালির তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করা হল বেআইনি ভাবে গুলি বহনের দায়ে। ধৃতের নাম শেখ আমিরুল ইসলাম। পূজালি পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি। আমিরুল ইসলাম গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ৬ রাউণ্ড কার্তুজ ও একটি ফাঁকা ম্যাগজিন নিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়েছিলেন। তবে সেই সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি। তবে আজ সেই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হল। বিধাননগর পুলিশের এনএসসিবিআই থানার পুলিশের তরফে অস্ত্র আইনে মমলা রুজু করা হয়েছে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।
ধৃত আমিরুলকে আদালতে হাজির করিয়ে নিজেদের হেফাজতে রেখে জেরা করার আবেদন জানাবে পুলিশ। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিমানবন্দরে ফ্লাইট ধরতে এসেছিলেন আমিরুল। সেই সময় তার ব্যাগে তল্লাশি চালানোর সময় একটি খালি ম্যাগাজিন এবং ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। তখন অভিযুক্ত দাবি করেন, ম্যাগাজিন ও গুলির রাখার জন্য তাঁর কাছে বৈধ লাইসেন্স রয়েছে। তিনি লাইসেন্স দেখানোর জন্য সময়ও চেয়েছিলেন। জনপ্রতিনিধি হওয়ায় সেই সময় তাঁকে ৭ দিন সময় দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু সাত দিন পরেও কোনও বৈধ লাইসেন্স দেখাননি পূজালি পুরসভার কাউন্সিলার। পরে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ। যদিও তাকে গ্রেফতার করা হয়নি এতদিন।
প্রসঙ্গত, পূজালি পুরসভা বজবজ বিধানসভা এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। এই এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের চক্র ভাঙতে পুলিশ তৎপর হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বজবজ লাগোয়া ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নিবাচন হতে চলেছে আগামী ২১ মে। এই পরিস্থিতিতে পুরনো মামলায় তৃণমূল নেতার গ্রেফতারি বে তাৎপর্যপূর্ণ।
