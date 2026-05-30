    TMC Councilor Arrested: ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর

    ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বরুণ সরকারকে। ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকায় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও কাউন্সিলরের দাবি, তিনি কোনও মাছ চুরি করেননি, বরং লিজ নেওয়া ভেড়ি থেকেই নিজের চাষ করা মাছ তুলছিলেন।

    Published on: May 30, 2026 1:55 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে ঘিরে শনিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বরুণ সরকারকে। ঘটনাটি সামনে আসতেই এলাকায় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও কাউন্সিলরের দাবি, তিনি কোনও মাছ চুরি করেননি, বরং লিজ নেওয়া ভেড়ি থেকেই নিজের চাষ করা মাছ তুলছিলেন।

    ভেড়ি থেকে মাছ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজপুর-সোনারপুরের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বরুণ সরকারকে।
    স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে বোরাল এলাকায় কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ভেড়ি থেকে মাছ তুলছিলেন বরুণ সরকার। সেই সময় এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ অভিযোগ তোলেন যে ভেড়ি থেকে মাছ চুরি করা হচ্ছে। এরপর তাঁরা ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে কাউন্সিলরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তাঁকে আটকে রেখে পুলিশের খবর দেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ বরুণ সরকারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

    তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর। তাঁর বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট ভেড়িটি তিনি সমবায় থেকে লিজ নিয়েছিলেন এবং সেখানে নিয়ম মেনেই মাছ চাষ করছিলেন। বরুণের দাবি, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাঁর মাছ চাষের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেই কারণেই আগে থেকে মাছ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, এই ঘটনাকে মাছ চুরি বলে দেখানো হচ্ছে, যদিও বাস্তবে তিনি নিজের অধিকারভুক্ত ভেড়ি থেকেই মাছ তুলছিলেন।

    ঘটনার পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভেড়িটির মালিকানা, লিজ সংক্রান্ত নথি এবং মাছ তোলার অধিকার কার ছিল, সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ এবং কাউন্সিলরের দাবির মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ থাকায় পুরো ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে নেমেছে তদন্তকারী দল।

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

