    TMC Panchayat Member Arrested: অশান্তি পাকানোর অভিযোগ, ভোটের মাঝেই হাড়োয়ায় গ্রেফতার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য

    মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাড়োয়া থেকে গ্রেফতার করা হল এক তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যকে। ধৃত তৃণমূল নেতার নাম রউফ মোল্লা। জানা গিয়েছে, হাড়োয়া থানার অন্তর্গত কুলটি পঞ্চায়েতের ৭৪ নম্বর বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তিনি।

    Published on: Apr 29, 2026 1:31 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাড়োয়া থেকে গ্রেফতার করা হল এক তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যকে। ধৃত তৃণমূল নেতার নাম রউফ মোল্লা। জানা গিয়েছে, হাড়োয়া থানার অন্তর্গত কুলটি পঞ্চায়েতের ৭৪ নম্বর বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তিনি। ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভোটের আগের রাতে তিনি ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছিলেন।

    কুলটি পঞ্চায়েতের ৭৪ নম্বর বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেফতার করা হল (AFP)
    কুলটি পঞ্চায়েতের ৭৪ নম্বর বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেফতার করা হল (AFP)

    রিপোর্ট অনুযায়ী, মিনাখাঁয় রাত থেকেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ভোটরদের যাতে প্রাভাবিত না করা যায়, তার জন্য লক্ষাধিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন রয়েছে রাজ্যে। তা সত্ত্বেও জায়গায় জায়গায় ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে ঘাসফুল শিবিরের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে মিনাখাঁর আইএসএফ প্রার্থী প্রতীক মণ্ডল বলেন, 'স্থানীয় তৃণমূল নেতা তার দলবল নিয়ে এসে সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে বারণ করছে। রাতের অন্ধকারে এবং হুমকি দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ যাতে ভোট না দিতে আসে। সাধারণ মানুষ ভোট দিলেই তৃণমূলের হার নিশ্চিত। সেটাই জানতে পেরে সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যাতে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে না যায়।'

    রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় উত্তরপ্রদেশের 'সিংঘম' আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মাকে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে বাসন্তীতে বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। রিপোর্ট অনুযায়ী, কাঁঠালবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়।

    বিজেপির অভিযোগ, শিমুলতলা ৭৬ নম্বর বুথ দখলের চেষ্টা করা তৃণমূল কংগ্রেস। এই আবহে খবর পেয়ে সেখানে যান বিজেপি প্রার্থী। তখন তাঁর ওপর চড়াও হয় তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁকে ঘিরে জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। তাঁকে মারধর এবং তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

