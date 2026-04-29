TMC Panchayat Member Detained: বুথের কাছে নকল ইভিএম নিয়ে ভোটারদের 'চাপ', তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ

TMC Panchayat Member Detained: বুথের কাছে নকল ইভিএম নিয়ে ভোটারদের 'চাপ', তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ
ধনেখালি বিধানসভার দশঘড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ৯০ নম্বর বুথ এলাকায় এই ঘটনায় ঘটেছে। নকল ইভিএম দেখিয়ে ভোটারদের প্রাভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে দশঘড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। আটক তৃণমূল নাম অরূপ ঘোষ।
হুগলিতে হুথের ১০০ মিটারের মধ্যে থেকে ভোটারদের প্রাভাবিত করার অভিযোগ। সেই ঘটনায় পঞ্চায়েত সদস্যকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধনেখালি বিধানসভার দশঘড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ৯০ নম্বর বুথ এলাকায় এই ঘটনায় ঘটেছে। নকল ইভিএম দেখিয়ে ভোটারদের প্রাভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে দশঘড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। আটক তৃণমূল নাম অরূপ ঘোষ।
অভিযোগ, বুথের দিকে যাওয়া ভোটারদের দিকে তিনি নকল ইভিএমটি তুলে তৃণমূলের প্রতীক দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে পুলিশ গিয়ে সেই তৃণমূল নেতাকে ধরে নিয়ে যায়। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বুথে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে দ্বিতীয় দফার ২৩২১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। এর মধ্যে কলকাতাকে মোট ৩৫১টি সেক্টরে ভাগ করে ২২ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া টহলদারিতে থাকবেন অন্তত ১২ হাজার পুলিশ। অপরদিকে রাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোট হচ্ছে এমন জেলাগুলির হাইরাইজ ও গেটেড কমপ্লেক্সের প্রবেশপথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্যের ডিজি এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে।
তা সত্ত্বেও জায়গায় জায়গায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। ফলতায় ইভিএমে বিরোধী দলের বোতামের ওপর টেপ লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আবার অশান্তি পাকানোর জন্য গ্রেফতার হয়েছেন অনেক তৃণমূল নেতা। মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাড়োয়া থেকে গ্রেফতার করা হয় এক তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যকে। ধৃত তৃণমূল নেতার নাম রউফ মোল্লা। জানা গিয়েছে, হাড়োয়া থানার অন্তর্গত কুলটি পঞ্চায়েতের ৭৪ নম্বর বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তিনি। এছাড়া নদিয়ার চাপড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক এজেন্টকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে বালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড সভাপতি থেকে বুথ এজেন্টদের গ্রেফতার করা হয়েছিল গত ২ দিনে।
