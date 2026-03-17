Mamata's prediction on WB Election 2026: ছাব্বিশে ২২৬-রও বেশি আসন পাবে TMC, দাবি মমতার! কাকে বললেন ‘BJP-র প্রার্থী হন’?

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ২২৬টির বেশি আসন পাবে তৃণমূল কংগ্রেস - এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো দাবি করেন, এবার ভোটের পরে বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মা-মাটি-মানুষেরই জয় হবে বলে দাবি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেই রেশ ধরে নাম না করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন যে যিনি মেঘের আড়াল থেকে খেলছেন, তিনি কেন আড়ালে আছেন? বিজেপির প্রার্থী হয়ে যান। শুধু তো বিজেপির প্রার্থী হওয়া বাকি আছে বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
আর মুখ্যমন্ত্রী যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেটা যদি মিলে যায়, তাহলে ইতিহাস গড়বে তৃণমূল। কারণ আগের তিনবারও এত আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসেনি। সেইসব রেকর্ড ভেঙেচুরে তৃণমূল ক্ষমতায় আসবে কিনা, তা বোঝা যাবে আগামী ৪ মে। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের গণনা হবে। তার আগে দু'দফায় ভোট হবে ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল।
