WB HS Result Full Merit List: উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দশে ৬৪ পরীক্ষার্থী, দাপট রামকৃষ্ণ মিশনের, দেখুন পুরো মেধাতালিকা
এবারে উচ্চমাধ্যমিকে মোট ৬৪ জন প্রথম দশের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম দশে ৮ জন ছাত্রী। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের আদৃত পাল প্রথম হয়েছেন। ৪৯৫ পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের জিষ্ণু কুণ্ডু, নরেন্দ্রপুরের ঋতব্রত নাথ, ঐতিহ্য পাচ্ছল।
উচ্চমাধ্যমিকের পূর্ণাঙ্গ মেধাতালিকা:
১) আদৃত পাল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৬
২) জিষ্ণু কুণ্ডু — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯৫
২) ঋতব্রত নাথ — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৫
২) ঐতিহ্য পাচ্ছাল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৫
৩) দেবপ্রিয় মাজি — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯৪
৩) তন্ময় মণ্ডল — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯৪
৩) সৌম্য রায় — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৪
৩) শুভায়ন মণ্ডল — সুরি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল — ৪৯৪
৩) প্রীতম বল্লভ — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯৪
৪) অরিত্র কুমার চক্রবর্তী — বরডোঙ্গল আর.এন. ইনস্টিটিউশন — ৪৯৩
৪) গোলাম ফৈসল — ক্যালকাটা মাদ্রাসা এ.পি. ডিপার্টমেন্ট — ৪৯৩
৪) অর্কদ্যুতি ধর — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৩
৪) চন্দ্রচূড় সেন — কোচবিহার রামভোলা হাই স্কুল — ৪৯৩
৫) মেঘা মজুমদার — শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র গার্লস’ হাই স্কুল — ৪৯২
৫) ত্রিদেব চক্রবর্তী — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯২
৫) সৃজন পরিচ্ছা — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯২
৫) প্রিয়াংশু মুখার্জি — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯২
৫) স্বর্ণভ খাটুয়া — তমলুক হাই স্কুল — ৪৯২
৫) অলেখ্য মাইতি — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯২
৫) সৌমিক দত্ত — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯২
৬) অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায় — মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় — ৪৯১
৬) শুভদীপ অধিকারী — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯১
৬) মনিদীপ মাহাতো — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯১
৬) সৌম্যদ্বীপ খান — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯১
৬) প্রত্যুষ মণ্ডল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯১
৬) আদ্রিতা পাল — বহরমপুর মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস’ হাই স্কুল — ৪৯১
৬) শুভদীপ দিন্দা — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯১
৬) পল্লব কুমার ভৌয়াল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯১
৬) অনিমেষ মুখার্জি — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯১
৬) সৌমাল্য রুদ্র — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯১
৭) সৌম্যদীপ ঘোষ — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯০
৮) আহমেদ সুহান — নাটাগড় হাই স্কুল — ৪৮৯
৮) আদর্শ মণ্ডল — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৯
৮) তপোব্রত দাস — সুরি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল — ৪৮৯
৮) পুষ্পিতা বাসুরি — নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট স্কুল, ইলামবাজার — ৪৮৯
৮) মৌপিয়া পাল — শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় — ৪৮৯
৮) অরিত্র সাহা — রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদা — ৪৮৯
৮) অরিঘ্ন সরকার — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৯
৮) ফারহান আলি — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৯
৮) রাইহান পারভেজ — নগর এ.এম. হাই স্কুল — ৪৮৯
৮) শ্রায়শী শীল — শিলিগুড়ি গার্লস’ হাই স্কুল — ৪৮৯
৮) ধৃতিমান পাল — মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল — ৪৮৯
৯) অভিমন্যু সিং — ভিরিঙ্গি টি.এন. ইনস্টিটিউশন — ৪৮৮
৯) অরিত্র দুয়ারী — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৮
৯) ময়ূখ পাল — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৮
৯) আদিত্য নারায়ণ জানা — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৮
৯) অমৃতাংশু সাহু — স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল — ৪৮৮
৯) শুভঙ্কর সামন্ত — পরমানন্দপুর জগন্নাথ ইনস্টিটিউশন — ৪৮৮
৯) সাগর মণ্ডল — কালনা মহারাজার হাই স্কুল — ৪৮৮
৯) সোহম বেজ — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৮
৯) এমডি সাহাবুদ্দিন আলি — সুজাপুর হাই স্কুল — ৪৮৮
১০) অম্লান রায় — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৭
১০) প্রত্যুষা নন্দী — বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় — ৪৮৭
১০) পারিজাত মাইতি — মহম্মদপুর শিবনারায়ণ শিক্ষায়তন — ৪৮৭
১০) সম্প্রীতি গিরি — মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাই স্কুল — ৪৮৭
১০) সোহম ঘোষ — বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির — ৪৮৭
১০) রৌনক সরকার — বারাসত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল — ৪৮৭
১০) আদ্রিজা গণ — রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস’ স্কুল — ৪৮৭
১০) সোহম ভৌমিক — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৭
১০) সৃজন পাল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৭
১০) সাগ্নিক ঘটক — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৭
১০) মেঘন অধিকারী — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৭
১০) অরিত্র প্রামাণিক — মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুল — ৪৮৭
১০) সমৃদ্ধ পাল — বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাই স্কুল — ৪৮৭
