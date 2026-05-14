    WB HS Result Full Merit List: উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দশে ৬৪ পরীক্ষার্থী, দাপট রামকৃষ্ণ মিশনের, দেখুন পুরো মেধাতালিকা

    ৪৯৬ নম্বর পেয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের আদৃত পাল প্রথম হয়েছেন। ৪৯৫ পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের জিষ্ণু কুণ্ডু, নরেন্দ্রপুরের ঋতব্রত নাথ, ঐতিহ্য পাচ্ছল।

    Published on: May 14, 2026 11:30 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    এবারে উচ্চমাধ্যমিকে মোট ৬৪ জন প্রথম দশের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম দশে ৮ জন ছাত্রী। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের আদৃত পাল প্রথম হয়েছেন। ৪৯৫ পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের জিষ্ণু কুণ্ডু, নরেন্দ্রপুরের ঋতব্রত নাথ, ঐতিহ্য পাচ্ছল।

    এবারে উচ্চমাধ্যমিকে মোট ৬৪ জন প্রথম দশের তালিকায় স্থান পেয়েছেন (PTI)
    উচ্চমাধ্যমিকের পূর্ণাঙ্গ মেধাতালিকা:

    ১) আদৃত পাল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৬

    ২) জিষ্ণু কুণ্ডু — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯৫

    ২) ঋতব্রত নাথ — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৫

    ২) ঐতিহ্য পাচ্ছাল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৫

    ৩) দেবপ্রিয় মাজি — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯৪

    ৩) তন্ময় মণ্ডল — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯৪

    ৩) সৌম্য রায় — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৪

    ৩) শুভায়ন মণ্ডল — সুরি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল — ৪৯৪

    ৩) প্রীতম বল্লভ — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯৪

    ৪) অরিত্র কুমার চক্রবর্তী — বরডোঙ্গল আর.এন. ইনস্টিটিউশন — ৪৯৩

    ৪) গোলাম ফৈসল — ক্যালকাটা মাদ্রাসা এ.পি. ডিপার্টমেন্ট — ৪৯৩

    ৪) অর্কদ্যুতি ধর — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯৩

    ৪) চন্দ্রচূড় সেন — কোচবিহার রামভোলা হাই স্কুল — ৪৯৩

    ৫) মেঘা মজুমদার — শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র গার্লস’ হাই স্কুল — ৪৯২

    ৫) ত্রিদেব চক্রবর্তী — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯২

    ৫) সৃজন পরিচ্ছা — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯২

    ৫) প্রিয়াংশু মুখার্জি — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯২

    ৫) স্বর্ণভ খাটুয়া — তমলুক হাই স্কুল — ৪৯২

    ৫) অলেখ্য মাইতি — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯২

    ৫) সৌমিক দত্ত — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯২

    ৬) অনুরাগ গঙ্গোপাধ্যায় — মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় — ৪৯১

    ৬) শুভদীপ অধিকারী — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯১

    ৬) মনিদীপ মাহাতো — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯১

    ৬) সৌম্যদ্বীপ খান — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯১

    ৬) প্রত্যুষ মণ্ডল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯১

    ৬) আদ্রিতা পাল — বহরমপুর মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস’ হাই স্কুল — ৪৯১

    ৬) শুভদীপ দিন্দা — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯১

    ৬) পল্লব কুমার ভৌয়াল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯১

    ৬) অনিমেষ মুখার্জি — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৯১

    ৬) সৌমাল্য রুদ্র — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯১

    ৭) সৌম্যদীপ ঘোষ — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৯০

    ৮) আহমেদ সুহান — নাটাগড় হাই স্কুল — ৪৮৯

    ৮) আদর্শ মণ্ডল — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৯

    ৮) তপোব্রত দাস — সুরি পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল — ৪৮৯

    ৮) পুষ্পিতা বাসুরি — নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট স্কুল, ইলামবাজার — ৪৮৯

    ৮) মৌপিয়া পাল — শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় — ৪৮৯

    ৮) অরিত্র সাহা — রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদা — ৪৮৯

    ৮) অরিঘ্ন সরকার — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৯

    ৮) ফারহান আলি — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৯

    ৮) রাইহান পারভেজ — নগর এ.এম. হাই স্কুল — ৪৮৯

    ৮) শ্রায়শী শীল — শিলিগুড়ি গার্লস’ হাই স্কুল — ৪৮৯

    ৮) ধৃতিমান পাল — মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল — ৪৮৯

    ৯) অভিমন্যু সিং — ভিরিঙ্গি টি.এন. ইনস্টিটিউশন — ৪৮৮

    ৯) অরিত্র দুয়ারী — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৮

    ৯) ময়ূখ পাল — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৮

    ৯) আদিত্য নারায়ণ জানা — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৮

    ৯) অমৃতাংশু সাহু — স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল — ৪৮৮

    ৯) শুভঙ্কর সামন্ত — পরমানন্দপুর জগন্নাথ ইনস্টিটিউশন — ৪৮৮

    ৯) সাগর মণ্ডল — কালনা মহারাজার হাই স্কুল — ৪৮৮

    ৯) সোহম বেজ — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৮

    ৯) এমডি সাহাবুদ্দিন আলি — সুজাপুর হাই স্কুল — ৪৮৮

    ১০) অম্লান রায় — রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া — ৪৮৭

    ১০) প্রত্যুষা নন্দী — বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় — ৪৮৭

    ১০) পারিজাত মাইতি — মহম্মদপুর শিবনারায়ণ শিক্ষায়তন — ৪৮৭

    ১০) সম্প্রীতি গিরি — মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর হাই স্কুল — ৪৮৭

    ১০) সোহম ঘোষ — বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির — ৪৮৭

    ১০) রৌনক সরকার — বারাসত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল — ৪৮৭

    ১০) আদ্রিজা গণ — রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস’ স্কুল — ৪৮৭

    ১০) সোহম ভৌমিক — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৭

    ১০) সৃজন পাল — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৭

    ১০) সাগ্নিক ঘটক — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৭

    ১০) মেঘন অধিকারী — নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (রেসিডেন্সিয়াল) — ৪৮৭

    ১০) অরিত্র প্রামাণিক — মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুল — ৪৮৭

    ১০) সমৃদ্ধ পাল — বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাই স্কুল — ৪৮৭

      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

