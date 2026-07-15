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    WB Petrol & Diesel Price on 15th July: কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, পেট্রোল-ডিজেলের দাম কোথায় বেশি? সামনে আজকের তালিকা

    আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর থাকলেও, আপাতত রাজ্যের খুচরো জ্বালানির বাজারে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। ফলে সাধারণ মানুষ এবং পরিবহণ ক্ষেত্র কিছুটা স্বস্তিতেই রয়েছে।

    Published on: Jul 15, 2026, 09:52:53 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    WB Petrol & Diesel Price on 15th July: ১৫ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। রাজ্যের সব জেলাতেই আগের দিনের দামই বহাল রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর থাকলেও, আপাতত রাজ্যের খুচরো জ্বালানির বাজারে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। ফলে সাধারণ মানুষ এবং পরিবহণ ক্ষেত্র কিছুটা স্বস্তিতেই রয়েছে।

    ১৫ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি (ANI Video Grab)
    ১৫ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি (ANI Video Grab)

    রাজধানী কলকাতায় এদিন প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৩.৫১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৯.৮২ টাকা। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়াতেও ডিজেলের দাম ৯৯.৮২ টাকা প্রতি লিটার। তবে পেট্রোলের ক্ষেত্রে হাওড়ায় দাম কিছুটা বেশি, প্রতি লিটার ১১৩.৬৩ টাকা।

    রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যে পেট্রোলের দাম সবচেয়ে বেশি রয়েছে মুর্শিদাবাদে। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪.৭৯ টাকা। এর পরেই রয়েছে ঝাড়গ্রাম, যেখানে পেট্রোলের দাম ১১৪.৫২ টাকা প্রতি লিটার। নদিয়ায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪.৪৬ টাকা এবং আলিপুরদুয়ারে ১১৪.২৮ টাকা। বীরভূমে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪.২১ টাকা।

    অন্যদিকে পেট্রোলের দাম তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম রয়েছে দার্জিলিংয়ে। সেখানে প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য ১১৩.১৮ টাকা। এছাড়া জলপাইগুড়িতে ১১৩.৪৬ টাকা, উত্তর ২৪ পরগনায় ১১৩.৪৭ টাকা, পশ্চিম বর্ধমানে ১১৩.৫৩ টাকা এবং উত্তর দিনাজপুরে ১১৩.৫৯ টাকা প্রতি লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে।

    হুগলিতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৪ টাকা। একই দাম রয়েছে পুরুলিয়াতেও। বাঁকুড়ায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১১৩.৯১ টাকা। দক্ষিণ দিনাজপুরে ১১৩.৯৩ টাকা, পূর্ব বর্ধমানে ১১৩.৮৫ টাকা, মালদহে ১১৩.৮১ টাকা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১১৩.৭৬ টাকা প্রতি লিটার দরে পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে।

    ডিজেলের ক্ষেত্রেও জেলার ভিত্তিতে কিছুটা দামের পার্থক্য রয়েছে। সবচেয়ে বেশি দাম রয়েছে আলিপুরদুয়ারে, যেখানে প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ১০১.১৩ টাকা। নদিয়ায় ডিজেলের দাম ১০১.০৭ টাকা এবং পুরুলিয়ায় ১০১.০১ টাকা প্রতি লিটার। ঝাড়গ্রামে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১০০.৭৫ টাকা। বীরভূমে ১০০.৬৬ টাকা এবং বাঁকুড়ায় ১০০.৬৫ টাকা প্রতি লিটার দরে ডিজেল বিক্রি হচ্ছে।

    অন্যদিকে ডিজেলের দাম সবচেয়ে কম রয়েছে মালদহে। সেখানে প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ৯৯.৬৭ টাকা। জলপাইগুড়িতে ডিজেলের দাম ৯৯.৬৮ টাকা এবং কালিম্পংয়ে ৯৯.৭৭ টাকা। কলকাতা ও হাওড়ায় প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ৯৯.৮২ টাকা। পশ্চিম বর্ধমানে ৯৯.৮৬ টাকা, পূর্ব বর্ধমানে ৯৯.৯৬ টাকা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১০০ টাকা প্রতি লিটার দরে ডিজেল বিক্রি হচ্ছে।

    হুগলিতে ডিজেলের দাম ১০০.১০ টাকা, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০০.১৪ টাকা, উত্তর দিনাজপুরে ১০০.২২ টাকা এবং মুর্শিদাবাদে ১০০.২৯ টাকা প্রতি লিটার। দার্জিলিংয়ে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১০০.৫০ টাকা।

    এদিন রাজ্যের কোনও জেলাতেই পেট্রোল বা ডিজেলের দামে পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ সব জেলাতেই পরিবর্তনের হার শূন্য। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এবং ডলারের বিনিময় হার অনুযায়ী ভবিষ্যতে জ্বালানির দামে পরিবর্তন হতে পারে। তবে আপাতত পশ্চিমবঙ্গের জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল রয়েছে।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের কর কাঠামো—এই তিনটি বিষয়ই ভবিষ্যতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তাই আগামী দিনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন তেল বিপণন সংস্থাগুলিও। বর্তমানে অবশ্য রাজ্যের সব জেলায় অপরিবর্তিত দামে পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রি হওয়ায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যয়ে নতুন কোনও চাপ তৈরি হয়নি।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/WB Petrol & Diesel Price On 15th July: কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, পেট্রোল-ডিজেলের দাম কোথায় বেশি? সামনে আজকের তালিকা
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