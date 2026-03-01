Edit Profile
    WB SIR TMC Panchayat Pradhan Name Deleted: বাংলাদেশি হওয়ার অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেল TMC পঞ্চায়েত প্রধানের নাম

    Published on: Mar 01, 2026 12:28 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    এসআইআর-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেল পূর্ব বর্ধমানের কালনার তৃণমূল নেত্রীর। তিনি আবার পঞ্চায়েত প্রধানও ছিলেন। নাম তাঁর শ্রাবন্তী মণ্ডল। তাঁকে বাংলাদেশি বলে আগেই অভিযোগ করেছিল বিজেপি। এবার তাঁর নাম বাদ গেল ভোটার তালিকা থেকে। বিজেপি অভিযোগ করেছিল, শ্রাবন্তী অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে নথি বানিয়ে প্ৰধান হয়েছেন। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্রাবন্তী। এদিকে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মেড়তলা পঞ্চায়েতের প্রধান সন্তোষী দাসের নামও বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে।

    বিজেপি অভিযোগ করেছিল, শ্রাবন্তী অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে নথি বানিয়ে প্ৰধান হয়েছেন।

    উল্লেখ্য, কালনা থানার হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবন্তী মণ্ডল। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুমন ঘোষ বলেন, 'হাটকালনা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাংলাদেশি। তাঁর বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। সেটা যে সঠিক ছিল, আজকের এই লিস্ট তা প্রমাণ করছে। নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে আমরা তাঁর প্রধানের পদ খারিজের বিষয় নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।' বিজেপির তরফে কালনার মহকুমাশাসকের কাছে এই সংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। এদিকে বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি ধনঞ্জয় হালদার বলেন, 'উনি ২০২০–তে বাংলাদেশ থেকে এসে এলাকার একজনকে বিয়ে করেন। এই এলাকার একজনকে বাবা দেখিয়ে ভোটার কার্ড বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। তার এসসি সার্টিফিকেটও জাল। উনি তৃণমূলের হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে এসসি কোটায় প্রধানও হয়েছেন।' এই আবহে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কেন তাঁদের নাম বাদ গেল, সেটা দেখতে হবে। এরপরই দল সিদ্ধান্ত নেবে।'

    উল্লেখ্য, এসআইআরে এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে। এর মধ্যে খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জন। এদিকে নাম জুড়েছে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার ভোটারের। তবে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম এখনও বিচারাধীন পর্যায়ে রয়েছে। তাদের নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে অধিকাংশকেই 'নো-ম্যাপিং' বা তথ্যগত অসঙ্গতির জন্য শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। এই সব ভোটারদের নাম তালিকায় শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বিচারকদের দায়িত্ব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই আবহে বিধানসভা ভোটের মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত ধাপে ধাপে ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

